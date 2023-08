A- A+

APAGÃO Abertura de interligação causou apagão em Pernambuco, 23 estados e Distrito Federal, diz ONS De acordo com o operador, 16 mil MW foram interrompidos no blecaute

O apagão em Pernambuco e ao menos 22 estados do Brasil foi causado pela abertura da interligação Norte/Sudeste, de acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). As causas da ocorrência estão sendo apuradas. Estados da região Sudeste também foram afetados.

A interrupção da rede de operação chegou a 16 mil MW nos estados do Norte e Nordeste, segundo o ONS. A abertura da interligação aconteceu às 8h31. Às 8h40, a rede alcançou mínimo de 54.383,7 MW, segundo dados do operador.

"A recomposição já foi iniciada em todas as regiões e até às 9h16, 6 mil MW já foram recompostos", explicou o ONS.

Moradores de estados como Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte, Acre, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraíba, e também do Distrito Federal relataram problemas com o fornecimento de energia elétrica.

Na abertura da reunião semanal da diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o diretor Sandoval Feitosa afirmou que o blecaute foi de "grande porte" e afetou pelo menos quatro regiões do Brasil exceto o Sul.

Ele afirmou que os relatos da falta de luz são do Norte, Nordeste e de "algumas áreas" do Sudeste e do Centro-Oeste.

O metrô em Salvador, na Bahia, chegou a ser esvaziado por causa da falta de luz. Segundo a Companhia de Eletricidade do Estado (Coelba), a situação é fora do sistema de distribuição e possivelmente afetou todos os estados do Nordeste.

