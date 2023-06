A- A+

SÃO JOÃO 2023 Abertura de São João de Vitória de Santo Antão acontece neste sábado (10); veja as atrações As festas seguem até 28 de junho

Após divulgar a programação completa do São João, com nomes como Xand Avião entre as atrações, Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata de Pernambuco, se prepara para a abertura das festividades, marcada para este sábado (10), a partir das 19h.

O palco oficial da abertura será na Praça da Restauração, no bairro do Livramento, com shows de Vavá do Acordeon, às 19h; Geraldinho Lins, às 20h30, além da banda Mel com Terra, a partir das 22h.

Fechando a noite, às 23h30, será a vez da cantora Michele Andrade, que vem crescendo cada vez mais no cenário musical nordestino, comandar o São João Vitória do Pé de Serra.

De acordo com o secretário Demétrius Lisboa, gestor da Secretaria de Cultura, Turismo e Economia Criativa (Seculte) da cidade, o São João deste ano seguirá a mesma logística de 2022.

“Vamos repetir a mesma organização da festa passada, com muitos seguranças, iluminação, banheiros químicos, presença das polícias, imprensa, etc. Ano passado foi a primeira edição nesse polo e observamos alguns pontos para fazer bem melhor em 2023”, revelou.

Contando a abertura, o São João Vitória do Pé de Serra terá dez dias de festa, entre os dias 10 e 28 de junho. As atrações serão distribuídas em sete polos, da seguinte maneira:

Praça da Restauração, no bairro do Livramento (dia 10 junho)

Praça Dom Luís de Brito, bairro da Matriz (dias 16 e 17 de junho)

Mocotó, na zona rural (dias 17 e 18 de junho)

Oiteiro, na zona rural (dias 17 e 18 de junho)

Distrito de Pirituba (dias 18, 23, 24 e 25 de junho)

Pátio de Eventos Otoni Rodrigues, no Centro (de 23 a 28 de junho)

Cidade cenográfica, na avenida Mariana Amália (de 23 a 28 de junho)



A programação contará, ainda, com grandes nomes da música nacional, como Bruno e Marrone e Priscila Senna, que se apresentarão no dia 27 de junho.

