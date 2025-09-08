A- A+

CIENTISTA Abertura do projeto de formação sobre o aspecto da obra de Josué de Castro começa nesta terça-feira Projeto de formação para jovens em Educação Ambiental e Cidadania ocorre nesta terça-feira (9), no Compaz Ariano Suassuna

Nesta terça-feira (9), às 13h, o Compaz Ariano Suassuna recebe a abertura oficial do Projeto de Formação para jovens da rede pública. Com ações destinadas a fomentar a educação ambiental nas escolas de Pernambuco. O projeto tem como referencial a atualização da obra do cientista pernambucano Josué de Castro

Ao todo, cerca de 120 jovens participarão das atividades, divididos em turmas, em um processo que alia teoria e prática para refletir sobre os desafios contemporâneos relacionados à alimentação, meio ambiente e sustentabilidade.





A abertura marca o início de uma série de ações formativas que acontecerão ao longo dos próximos meses, com a participação de professores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), além de especialistas de diversas áreas.

A iniciativa, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do estado de Pernambuco, tem como objetivo sensibilizar e capacitar gestores, professores e jovens da rede pública e de organizações da sociedade civil em temas ligados à educação ambiental, segurança alimentar e cidadania.

O projeto conta com uma programação composta por exposição de 18 painéis ilustrados, oficinas temáticas, debates, projeção de filmes e atividades práticas, sempre com base no pensamento de Josué de Castro, referência mundial nos estudos sobre fome, meio ambiente e sustentabilidade.



Serviço

Local: Compaz Ariano Suassuna – Av. General San Martin, 1208 – Bongi

Data: 9 de setembro (terça-feira)

Hora: 13h

Veja também