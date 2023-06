Abertura dos 33 anos da Comunidade Obra de Maria homenageia Nossa Senhora

A- A+

Com o tema "Reinflama os Carismas que há em Ti", a celebração pelos 33 anos da Comunidade Católica Obra de Maria começou, na manhã deste sábado (24), com uma homenagem a Maria, Nossa Senhora, e uma retrospectiva dos trabalhos sociais e de evangelização realizados pelos missionários da comunidade durante esses anos.

A co-fundadora da comunidade, Maria Salomé, foi a responsável por conduzir a abertura do evento, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Durante sua fala, Salomé relembrou as aparições de Maria ao redor do mundo. "Fazemos parte da geração de Maria. Temos mãe e pai, a família está completa", destacou. A condução da oração do terço durante a abertura das celebrações foi realizada, além da co-fundadora, por missionários de Beni (África francesa), Itália e Paraguai.

No início da celebração os trabalhos da comunidade foram destacados através do agradecimento a todos os 4,1 mil missionários que realizam o trabalho da Obra de Maria.

Oração do terço

Além de Maria Salomé, a oração do terço contou com a presença de seis missionários. Representando o Brasil auxiliou Núbia Jaciara. Marciano Romão, do Paraguai, orou a Ave Maria em espanhol. Enquanto Frederico e Tomazzo Maestrini, pai e filho, vieram da Itália e fizeram sua contribuição na sua língua nativa. Representando os países de língua inglesa, a também brasileira Mariana Mendes, rezou a Ave Maria em inglês. Finalizando o terço, Romeu Dodou, de Beni (na África francesa), contribuiu em francês.

O coral musical contou com a presença de Maricelia Luzinete, Ana Paula Samico, Marcelo Mariano e Glaucia Melo.

Fundador

Gilberto Barbosa realizou um agradecimento a todos os presentes, que escolheram comparecer na comunhão em detrimento do feriado de São João. "Vocês fizeram a melhor escolha. Mas não se preocupem, iremos terminar cedo para vocês poderem curtir o feriado", brincou.

O primeiro momento da abertura finalizou com uma apresentação musical de Marcelo Mariano, que aproveitou o momento para introduzir o primeiro convidado do dia, o padre da Comunidade Canção Nova, Edimilson Lopes.

Pregação

Na Canção Nova há 29 anos, o padre Edimilson Lopes começou o seu momento com música e destacou o lugar dos fiéis na comemoração dos 33 anos da Obra de Maria.

A pregação girou em torno de Timóteo, exaltando o sofrimento dos fiéis como uma forma de provação. Destacando a importância da mansidão com todos e os ensinamentos.

