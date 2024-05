A- A+

OBESIDADE Ablação no estômago: cientistas testam nova técnica para perda de peso; entenda como funciona O estudo foi realizado até o momento com 10 pessoas do sexo feminino durante seis meses.

Médicos estão realizando testes em um novo tratamento que promete perda de peso através de um procedimento endoscópio que queima o revestimento do estômago reduzindo a produção de grelina, hormônio que provoca a fome, resultando em diminuição do apetite e perda significativa de peso.

O estudo foi realizado até o momento com 10 pessoas do sexo feminino durante seis meses. Todas as participantes eram obesas. Elas perderam 7.7% de peso corporal e reduziram mais de 40% os níveis de grelina em jejum. O procedimento também resultou em uma redução de 42% na capacidade do estômago, de acordo com um teste padrão de bebida. Além disso, os pacientes relataram através de questionários validados que a sua fome diminuiu em mais de um terço.

“A obesidade é uma doença crónica que dura a vida toda. Prevê que ela afete quase metade da população dos EUA até 2030. O seu efeito na saúde geral, na qualidade de vida e nos custos globais dos cuidados de saúde é enorme e precisamos de maneiras de tratamento possíveis”, afirmou o autor principal Christopher McGowan, gastroenterologista e diretor médico da True You Weight Loss, uma clínica de propriedade de médicos com sede na Carolina do Norte.

Segundo o médico, o procedimento pode facilitar a perda de peso e reduzir significativamente a fome, podendo ser também uma opção adicional para pacientes que não querem ou não são elegíveis para medicamentos anti-obesidade, como Wegovy e Ozempic , ou cirurgia bariátrica.

O tratamento é chamado de ablação endoscópica da mucosa. Ela começa quando um endoscopista insere fluido para proteger os tecidos subjacentes do estômago e, em seguida, usa um pequeno dispositivo para fazer a ablação – ou queimar – o revestimento mucoso da porção superior do estômago, conhecido como fundo gástrico.

A sensação de fome origina-se desse fundo quando a câmara se esvazia, levando ao aumento da produção de grelina. A fome diminui à medida que o fundo gástrico se enche de comida e a produção de grelina diminui. A ablação da mucosa reduz o número de células produtoras de grelina.

Antigamente, o único método comprovado de redução da grelina era remover cirurgicamente ou desviar o fundo gástrico. Atualmente não existe método farmacológico para reduzir a grelina. Medicamentos mais recentes, como Ozempic e Wegovy, empregam uma via hormonal diferente – GLP-1.

"Se o procedimento for comprovado como eficaz por longos períodos de tempo e em estudos maiores, ele poderá complementar a gastrectomia vertical endoscópica, um procedimento não cirúrgico de perda de peso que reduz o tamanho do estômago, ou poderá ser oferecido como um procedimento único. procedimento que substitui ou complementa outros tratamentos", disse McGowan.

