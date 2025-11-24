A- A+

Saúde Ablação por cateter: como funciona a cirurgia cardíaca de Ronaldo Caiado Procedimento minimamente invasivo é como "desligar" o pedacinho do coração que está enviando sinais elétricos errados

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado passou por uma ablação por cateter para tratar uma arritmia cardíaca, no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Boletim médico divulgado nesta segunda-feira informou que o governador de Goiás está clinicamente estável e previsão de alta será conforme evolução do quadro de saúde.

O que é ablação por cateter?

A ablação por cateter é como “desligar” um pedacinho do coração que está enviando sinais elétricos errados. É um procedimento minimamente invasivo, seguro e amplamente recomendado pelas diretrizes médicas internacionais.

Como é feita a ablação por cateter?

O procedimento pode ser feito com sedação ou anestesia geral. Em geral, ele é realizado quando os medicamentos não funcionam bem ou causam efeitos colaterais. Nesse procedimento, são inseridos cateteres (tubinhos finos) nas veias da perna ou do braço, que são guiados até o coração. Esses cateteres permitem mapear eletricamente o coração para que o médico identifique exatamente onde a arritmia começa.

Quando esse ponto é identificado, a ablação pode ser feita de duas formas: por radiofrequência, onde o calor cauteriza um pequeno ponto do tecido cardíaco e por crioablação, onde é usado frio para congelar a área responsável pela arritmia.

O objetivo é interromper o circuito elétrico anormal, permitindo que o ritmo cardíaco volte ao normal. Estudos mostram taxas de sucesso que variam geralmente entre 70% e 95%, dependendo da arritmia. Além disso, há melhora qualidade de vida e redução dos sintomas como palpitações, falta de ar ou tonturas. O risco de complicações é baixo e as mais comuns são hematomas na virilha, onde é inserido o cateter.

