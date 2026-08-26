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ELEIÇÕES 2026 ABMES envia carta aos presidenciáveis e pede fortalecimento do Fies e do ProUni Entre as reivindicações da entidade, ela defende a liberdade acadêmica, a pluralidade e o respeito à autonomia das instituições

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) encaminhou uma carta aberta aos candidatos à Presidência da República com propostas para o futuro da educação superior no País, entre elas, a modernização do Fies e o fortalecimento do ProUni.

Ao todo, o documento assinado pelo presidente da instituição, Janguiê Diniz, lista dez propostas, que visam a criação de mecanismos públicos e privados de financiamento estudantil.

A entidade pede também a colocação de regras regulatórias mais claras, previsíveis e estáveis, com decisões baseadas em evidências, avaliação de impacto, digitalização e prazos efetivos para a administração pública.

Há, ainda, na agenda da instituição que reúne 80% das mantenedoras de universidades a demandas que contemplam o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias, a valorização de diferentes formas de oferta educacional, maior participação das instituições particulares nas políticas de pesquisa, ciência e inovação e uma formação mais conectada às transformações do mundo do trabalho, com currículos flexíveis, empreendedorismo, extensão e aproximação com empresas.

Outro ponto destacado é a criação de mecanismos permanentes de diálogo entre governo, mantenedoras, estudantes, professores e entidades representativas desde a formulação das políticas públicas.

A Carta também defende liberdade acadêmica, pluralidade e respeito à autonomia das instituições.

Veja, a seguir, os 10 tópicos elencados pela ABMES:

Educação superior como política de Estado; Novo financiamento para o acesso à educação superior; Segurança jurídica e modernização da regulação; Avaliação para induzir qualidade, e não apenas punir; Inovação, tecnologia e inteligência artificial; Educação presencial e digital sem falsas dicotomias; Pesquisa, ciência, pós-graduação e inovação para todos; Formação conectada ao trabalho e ao desenvolvimento do país; Respeito à liberdade acadêmica, à pluralidade e à autonomia; Construção das políticas públicas com participação do setor particular.

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