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ELEIÇÕES 2026

ABMES envia carta aos presidenciáveis e pede fortalecimento do Fies e do ProUni

Entre as reivindicações da entidade, ela defende a liberdade acadêmica, a pluralidade e o respeito à autonomia das instituições

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Educação superior como política de Estado, foi um dos pontos abordados em carta da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) ao Presidente Lula Educação superior como política de Estado, foi um dos pontos abordados em carta da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) ao Presidente Lula  - Foto: Unsplash/Reprodução

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) encaminhou uma carta aberta aos candidatos à Presidência da República com propostas para o futuro da educação superior no País, entre elas, a modernização do Fies e o fortalecimento do ProUni.

Ao todo, o documento assinado pelo presidente da instituição, Janguiê Diniz, lista dez propostas, que visam a criação de mecanismos públicos e privados de financiamento estudantil.

A entidade pede também a colocação de regras regulatórias mais claras, previsíveis e estáveis, com decisões baseadas em evidências, avaliação de impacto, digitalização e prazos efetivos para a administração pública.

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Há, ainda, na agenda da instituição que reúne 80% das mantenedoras de universidades a demandas que contemplam o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias, a valorização de diferentes formas de oferta educacional, maior participação das instituições particulares nas políticas de pesquisa, ciência e inovação e uma formação mais conectada às transformações do mundo do trabalho, com currículos flexíveis, empreendedorismo, extensão e aproximação com empresas.

Outro ponto destacado é a criação de mecanismos permanentes de diálogo entre governo, mantenedoras, estudantes, professores e entidades representativas desde a formulação das políticas públicas.

A Carta também defende liberdade acadêmica, pluralidade e respeito à autonomia das instituições.

Veja, a seguir, os 10 tópicos elencados pela ABMES:

  1. Educação superior como política de Estado;

  2. Novo financiamento para o acesso à educação superior;

  3. Segurança jurídica e modernização da regulação;

  4. Avaliação para induzir qualidade, e não apenas punir;

  5. Inovação, tecnologia e inteligência artificial;

  6. Educação presencial e digital sem falsas dicotomias;

  7. Pesquisa, ciência, pós-graduação e inovação para todos;

  8. Formação conectada ao trabalho e ao desenvolvimento do país;

  9. Respeito à liberdade acadêmica, à pluralidade e à autonomia;

  10. Construção das políticas públicas com participação do setor particular.

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