'Abominável', diz chefe da Comissão Europeia sobre bombardeio israelense de escola em Gaza

O bombardeio israelense de uma escola em Gaza que fornecia abrigo a famílias palestinas é "abominável", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta terça-feira (27), em uma ligação com o rei Abdullah II da Jordânia.

"A expansão das operações militares de Israel em Gaza visando a infraestrutura civil, como uma escola que servia de abrigo para famílias palestinas deslocadas, matando civis, incluindo crianças, é abominável", disse ela, de acordo com um comunicado.

Na conversa telefônica, Von der Leyen observou que Israel deve "restaurar imediatamente as entregas de ajuda, de acordo com os princípios humanitários, com a participação das Nações Unidas e outros parceiros humanitários internacionais".



"Apelamos ao governo israelense para que ponha fim imediatamente à atual escalada", disse.

"Também pedimos à organização terrorista [palestina] do Hamas que liberte imediatamente e sem demora os demais reféns cruelmente mantidos desde 7 de outubro de 2023", acrescentou.

Von der Leyen garantiu a Abdullah II que "o compromisso da Europa com uma paz justa, abrangente e duradoura, baseada em uma solução de dois Estados, permanece inabalável".

A UE, acrescentou, apoiou e continuará a apoiar "o direito de Israel à segurança e à autodefesa, mas essa escalada e o uso desproporcional da força contra civis não podem ser justificados pelo direito humanitário e internacional".

