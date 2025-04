A- A+

Cidadania Abong realiza formação gratuita no Recife para captação de recursos por ONGs LGBTQIA+ Iniciativa faz parte do Projeto Pajubá, que utiliza a potência política do dialeto LGBTQIA+ e oferece ferramentas para a sustentabilidade de coletivos e movimentos sociais

A Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong) promove, nesta quarta-feira (23), no Recife, a formação “Aprenda a captar aqué para sua ONG LGBTQIA+”, um espaço de aprendizagem, troca e articulação voltado a coletivos e organizações que atuam na defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+.



A atividade é oferecida pela Escola de Formação Abong e integra o Projeto Pajubá, buscando oferecer conhecimentos e estratégias práticas de captação de recursos, com atenção especial a lideranças LGBTQIA+, mulheres, pessoas pretas, pessoas periféricas e movimentos sociais.



O evento será realizado de forma presencial no espaço Habitat, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, das 9h às 17h, com oferta de ajeum (café) e emissão de certificado.



Estão sendo ofertadas 50 vagas, sendo metade destinadas a organizações associadas à Abong. Para se inscrever, clique aqui.

“O Projeto Pajubá nasce para fomentar as organizações LGBTQIA+ com ferramentas concretas de mobilização de recursos, ao mesmo tempo em que reconhece as especificidades, os saberes e as potências dessas lideranças. Essa formação em Recife é mais do que uma oficina: é um ato político de fortalecimento e reconhecimento do nosso movimento”, afirma Franklin Félix, gerente-executivo da Abong.





O nome do projeto faz referência ao Pajubá, dialeto reconhecido como linguagem de resistência da população LGBTQIA+. Reunindo expressões do português e de línguas de matriz africana, especialmente do candomblé, o Pajubá foi historicamente utilizado por travestis como ferramenta de sobrevivência e comunicação segura — e, posteriormente, adotado e ressignificado por toda a comunidade LGBTQIA+.



O Projeto Pajubá é uma iniciativa da Abong, em parceria com a Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) e a ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos), com apoio da Luminate. Seu objetivo é fortalecer organizações e coletivos LGBTQIA+ em todo o Brasil, promovendo capacitação política, advocacy, assessoria jurídica, atuação em rede e apoio ao desenvolvimento institucional.



Explorando novas possibilidades de financiamento por meio de emendas parlamentares, filantropia e cooperação internacional, a atividade de formação também pode receber inscrições de organizações lideradas por mulheres, pessoas negras e movimentos sociais do campo e da cidade.



Serviço:

Formação Pajubá – Aprenda a Captar Aqué para sua ONG LGBTQIA+ – Edição Recife

Data: 23 de abril de 2025

Horário: Das 9h às 17h

Local: Habitat – Rua São Gonçalo, 118-A, Bairro da Boa Vista, Recife – PE

Inscrições gratuitas: clique aqui para se inscrever

Ajeum e certificado incluídos

Vagas limitadas – 50% reservadas para associadas da Abong

Veja também