abertura Abram alas para a folia! Carnaval do Recife é iniciado no Marco Zero Última atração será Raphaela Santos, que subirá ao palco já nesta sexta-feira (9)

O Carnaval do Recife de 2024, oficialmente, começou. A abertura acontece no Marco Zero da cidade, no Bairro do Recife, nesta quinta-feira (8), com uma sequência de apresentações musicais, com destaque para a expressão artística local.

O início da folia no principal polo da capital pernambucana é marcado por uma Clarinada.

Na sequência, o Ubuntu fará uma lavagem simbólica no Marco Zero e também nas ruas próximas para pedir proteção no período carnavalesco.

Celebrando os 80 anos de Naná Vasconcelos, Tumaraca subirá ao palco na sequência, com a participação do Olodum e de Nações de Maracatu de Baque Virado.

Dj Pepe Jordão, Orquestra Popular, Maestro Ademir Araújo, Marron Brasileiro e André Rio também se apresentarão no evento de abertura.

Às 22h, o manguebeat será evidenciado em cima do palco com Louise, Céu, Isadora Melo, Ylana, Jorge du Peixe, Maciel Salú, Toca Ogan e Nailson Vieira.

Às 23h40, está prevista a entrada do cantor Gilberto Gil. Instantes antes da abertura, ele esteve no palco para passagem de som, contagiando os foliões que passavam pelo Marco Zero. Ele tocou clássicos como “Maracatu Atômico”, “Atrás do trio elétrico” e “Realce”.

A última apresentação faz alusão à cultura brega local. Raphaela Santos, A Favorita, chega para encerrar a festa.

