GASTRONOMIA Abrasel anuncia participação na 17º edição da Arena Gastronômica do Carnaval do Recife O espaço funcionará de 26 de fevereiro a 4 de março, com 14 restaurantes em menus variados

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel em PE) anunciou as 14 operações que estarão na 17 edição da Arena Gastronômica do Carnaval do Recife.

Sendo uma das mais importantes estruturas de apoio para os foliões no Carnaval, o espaço ficará localizado na rua do Observatório, no Bairro do Recife, de 26 de fevereiro a 4 de março, das 15h às 2h.

Focados na variedade gastronômica, a Abrasel irá fornecer lanches rápidos, pratos tradicionais e sobremesas, atendendo todos os gostos do público para os dias de folia.

Os estabelecimentos presentes são: Bregoso Burguer, Casa da Macaxeira, Cia de Sanduíches, Crepitxo, Dom Espeto, Hakata, My Burger, Najah Esfihas, No Kasquin, O Rei das Coxinhas, Plim, Popcorn Doce Infância, República dos Pastéis e Wayne's Burger.

O presidente da Abrasel em Pernambuco, Tony Sousa, assegura que a estrutura do local possibilita conforto e entrega variedade de pratos. “Lá, os foliões terão a oportunidade de conferir uma infinidade de pratos saborosos e típicos, além de ter acesso a uma área de descanso confortável”, confirmou.

Na quarta-feira (26), o tradicional bloco da Abrasel em PE, o "Eu Só Como na Rua", sairá no mesmo dia da primeira atividade do espaço para os foliões. Previsto para sair às 17h, o bloco será acompanhando por uma orquestra de frevo.

