Pernambuco Saiba o que abre e o que fecha na RMR nesta segunda-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador Shopping centers da capital e Região Metropolitana vão operar em horário especial

Instituído em 1925 por decreto do então presidente Artur Bernardes, nesta segunda-feira (1º) é celebrado o Dia do Trabalhador. Em virtude do feriado nacional, horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais e repartições públicas podem ser alterados.

O comércio do Centro do Recife e dos bairros da capital em sua maioria estará fechado, segundo a Câmara dos Dirigentes Lojistas. Já os shopping centers do Recife e Região Metropolitana vão operar em horário especial, a maior parte deles apenas com praça de alimentação e lazer, incluindo os cinemas. Bancos estarão fechados.

Saiba o que abre e o que fecha no Recife e Região Metropolitana durante o Dia do Trabalhador:



Comércio do Centro do Recife e bairros

A maior parte das lojas do comércio do Centro do Recife e dos bairros estará fechada nesta segunda-feira (1º).



Shoppings centers



Recife

- Plaza Shopping - abre das 12h às 21h para praça de alimentação, lazer e algumas lojas;

- RioMar Shopping - abre das 12h às 21h para praça de alimentação e lazer;

- Shopping Boa Vista - abre das 11h às 19h para praça de alimentação, lazer e algumas lojas;

- Shopping Recife - abre das 12h às 21h para praça de alimentação e lazer;

- Shopping Tacaruna - abre das 12h às 21h para praça de alimentação e lazer;

- Shopping ETC - abre das 12h às 18h para praça de alimentação e lazer.

Olinda

- Shopping Patteo Olinda - abre das 12h às 21h para praça de alimentação.

Paulista

- Paulista North Way Shopping - abre das 12h às 21h para a praça de alimentação.

Camaragibe

- Camará Shopping - abre das 12h às 21h, todas as operações.

Jaboatão dos Guararapes

- Shopping Guararapes - abre das 12h às 21h para alimentação e lazer.



Cabo de Santo Agostinho

- Shopping Costa Dourada - abre das 12h às 20h, todas as operações.



Igarassu

- Shopping Igarassu - apenas o cinema funciona.

Moreno

- Recife Outlet - abre das 9h às 21h, todas as operações.

Carpina

- Shopping Carpina - abre das 12h às 21h, todas as operações.

Caruaru

- Shopping Difusora - abre das 11h às 20h, todas as operações.

Petrolina

- River Shopping - abre das 12h às 22h para praça de alimentação e lazer.

Prefeitura do Recife

O atendimento ao público no prédio sede da prefeitura, da Reciprev e Saúde Recife não acontece nesta segunda (1º). Os centros de aplicação das vacinas contra Covid-19 nos shoppings ficam abertos no horário de funcionamento de cada centro de compras. Também funcionará um ponto de vacinação no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, das 8h às 18h. Os serviços de urgência, emergência e internação permanecem.

Os mercados e feiras livres funcionam das 6h às 13h.

A Ciclofaixa de Turismo e Lazer estará funcionando no domingo (30) e Dia do Trabalhador, das 7h às 16h. Além disso, o Olha! Recife oferecerá passeios a partir do sábado (29).

Já o Jardim Botânico do Recife e Econúcleo do Parque da Jaqueira estarão fechados na segunda-feira (1º).

Na segunda, o Hospital Veterinário do Recife (HVR) estará aberto para atendimentos emergenciais, das 8h às 12h. O funcionamento retorna ao normal na terça (2).

As 26 unidades da Academia Recife estarão fechadas durante o feriado. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão) também não terá atividades para o público geral.

Os serviços oferecidos na sede da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) de atendimento às pessoas idosas, gestantes e com deficiência, aos taxistas e aos usuários que desejam recorrer das multas serão suspensos na segunda-feira (1º).

Já os serviços de monitoramento de tráfego e de fiscalização prestados pelos agentes de trânsito funcionarão normalmente durante o feriado, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadão pode acionar a CTTU gratuitamente através do 0800.081.1078.

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias. As áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.

Correios

Agências estarão fechadas.

Detran-PE

A sede do Detran-PE, localizada na Iputinga, na Zona Oeste do Recife; as Unidades de Táxis e Coletivos (DUAT); Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans); além de lojas da autarquia nos shoppings e nos Expressos Cidadão, estarão fechadas.



Prefeitura de Camaragibe

O atendimento ao público no prédio sede da prefeitura não acontece. O Mercado Público Municipal, no Bairro Novo do Carmelo, funciona das 5h às 14h. Funcionam normalmente serviços de segurança, emergências e limpeza urbana.



Ministério Público do Trabalho

As unidades do MPT-PE funcionam em regime de plantão. Denúncias podem ser registradas no site da regional ou no APP MPT Pardal, disponível para Android e iOS.

Tribunal de Justiça de Pernambuco

O Poder Judiciário estadual funcionará em regime de plantão na próxima segunda-feira (1°), em virtude do feriado do Dia do Trabalho.

Prefeitura de Paulista

O atendimento ao público nas repartições públicas não acontece. Funcionam normalmente serviços de urgência e emergência, bem como a coleta de lixo. Os mercados públicos funcionam das 6h às 13h. As unidades básicas de saúde (UBS) não abrem.

