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SÃO JOÃO Abreu e Lima anuncia agenda de São João com festas em dois polos; confira a programação Prefeitura do município organizou dois polos para receber diversas apresentações, incluindo shows e quadrilhas, entre os dias 22 a 24 de junho

Neste mês de junho, o município de Abreu e Lima, da Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra as festas de São João entre a próxima segunda (22) e quarta-feira (24).

Nos três dias de festividades, a cidade se transforma em um grande arraial urbano, com dois polos que devem agradar o público presente de diferentes faixas etárias, como crianças, adultos e idosos.

O Centro de Abreu, o Pátio Antonio Vitalino e o bairro de Caetés I, próximo à Academia das Cidades, vão sediar um verdadeiro espetáculo, que conta com quadrilhas juninas, shows de artistas regionais e diversas comidas típicas, que fazem parte da programação.

As praças contam com infraestruturas completas de lazer e costumam concentrar grandes partes do cronograma junino, com forró, brega, ritmos tradicionais, além de ser palco para as quadrilhas juninas da região.

Confira a programação:

Pátio Antônio Vitalino - Palco 1

Segunda-feira, 22 de junho

18h30 – Quadrilha Mirim Dikaios Estúdio

19h – Pedro do Acordeon e Forró do X

20h - Capital do Sol

21h30 – Quadrilhas (Junina Explosão / Junina Balancê / Junina Arrasta Pé / Junina Matuta)

23:30h - Nando Cordel

Terça-feira, 23 de junho - Véspera de São João

18h30 – Quadrilha Vera Vicência

19h – Nidinho do Acordeon

20h - Forró Retrô

21h30 – Quadrilhas (Junina Raízes do Pinho / Junina Tradição / Paquerando na Roça)

23h30 -Flor de Mel

Quarta-feira, 24 de junho - Feriado de São João

19h – Transmissão do Jogo do Brasil

21h - Tayara Andreza

22h30 – Quadrilhas (Junina Rojão / Junina Rosa dos Ventos / Junina Carcará)

0h - Chacal



Praça da Academia das Cidades de Caetés I - Palco 2

Segunda-feira, 22 de junho

19h – Trinca Cultural

20h - Mel com Terra

21h30 – Grupo Brilho do Sol

22h – Quadrilhas (Junina Anarriê / Junina Mistura de Cor / Junina Bacamarte)

23:30h- Rabo de Saia

Terça-feira, 23 de junho - Véspera de São João

19h – Toinho do Acordeon

20h - Grandão Vaqueiro

21h30 – Bacamarte Asa Branca

22h – Quadrilhas (Junina Xotear / Junina Traque / Junina Mastruz com Leite)

23h30 - Balaio de Gatos

Quarta-feira, 24 de junho - Feriado de São João

19h – Transmissão do Jogo do Brasil

21h - Aquarius

22h30 – Quadrilhas (Sinhá Matuta e Junina Rojão)

0h - Santropê

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