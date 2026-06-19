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SÃO JOÃO

Abreu e Lima anuncia agenda de São João com festas em dois polos; confira a programação

Prefeitura do município organizou dois polos para receber diversas apresentações, incluindo shows e quadrilhas, entre os dias 22 a 24 de junho

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Festas de São João em Abreu e LimaFestas de São João em Abreu e Lima - Foto: Prefeitura de Abreu e Lima/Divulgação

Neste mês de junho, o município de Abreu e Lima, da Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra as festas de São João entre a próxima segunda (22) e quarta-feira (24).

Nos três dias de festividades, a cidade se transforma em um grande arraial urbano, com dois polos que devem agradar o público presente de diferentes faixas etárias, como crianças, adultos e idosos.

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O Centro de Abreu, o Pátio Antonio Vitalino e o bairro de Caetés I, próximo à Academia das Cidades, vão sediar um verdadeiro espetáculo, que conta com quadrilhas juninas, shows de artistas regionais e diversas comidas típicas, que fazem parte da programação.

As praças contam com infraestruturas completas de lazer e costumam concentrar grandes partes do cronograma junino, com forró, brega, ritmos tradicionais, além de ser palco para as quadrilhas juninas da região.

Confira a programação:
Pátio Antônio Vitalino - Palco 1
Segunda-feira, 22 de junho

Terça-feira, 23 de junho - Véspera de São João

Quarta-feira, 24 de junho - Feriado de São João


Praça da Academia das Cidades de Caetés I - Palco 2
Segunda-feira, 22 de junho

Terça-feira, 23 de junho - Véspera de São João

Quarta-feira, 24 de junho - Feriado de São João

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