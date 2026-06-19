Abreu e Lima anuncia agenda de São João com festas em dois polos; confira a programação
Prefeitura do município organizou dois polos para receber diversas apresentações, incluindo shows e quadrilhas, entre os dias 22 a 24 de junho
Neste mês de junho, o município de Abreu e Lima, da Região Metropolitana do Recife (RMR), celebra as festas de São João entre a próxima segunda (22) e quarta-feira (24).
Nos três dias de festividades, a cidade se transforma em um grande arraial urbano, com dois polos que devem agradar o público presente de diferentes faixas etárias, como crianças, adultos e idosos.
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O Centro de Abreu, o Pátio Antonio Vitalino e o bairro de Caetés I, próximo à Academia das Cidades, vão sediar um verdadeiro espetáculo, que conta com quadrilhas juninas, shows de artistas regionais e diversas comidas típicas, que fazem parte da programação.
As praças contam com infraestruturas completas de lazer e costumam concentrar grandes partes do cronograma junino, com forró, brega, ritmos tradicionais, além de ser palco para as quadrilhas juninas da região.
Confira a programação:
Pátio Antônio Vitalino - Palco 1
Segunda-feira, 22 de junho
- 18h30 – Quadrilha Mirim Dikaios Estúdio
- 19h – Pedro do Acordeon e Forró do X
- 20h - Capital do Sol
- 21h30 – Quadrilhas (Junina Explosão / Junina Balancê / Junina Arrasta Pé / Junina Matuta)
- 23:30h - Nando Cordel
Terça-feira, 23 de junho - Véspera de São João
- 18h30 – Quadrilha Vera Vicência
- 19h – Nidinho do Acordeon
- 20h - Forró Retrô
- 21h30 – Quadrilhas (Junina Raízes do Pinho / Junina Tradição / Paquerando na Roça)
- 23h30 -Flor de Mel
Quarta-feira, 24 de junho - Feriado de São João
- 19h – Transmissão do Jogo do Brasil
- 21h - Tayara Andreza
- 22h30 – Quadrilhas (Junina Rojão / Junina Rosa dos Ventos / Junina Carcará)
- 0h - Chacal
Praça da Academia das Cidades de Caetés I - Palco 2
Segunda-feira, 22 de junho
- 19h – Trinca Cultural
- 20h - Mel com Terra
- 21h30 – Grupo Brilho do Sol
- 22h – Quadrilhas (Junina Anarriê / Junina Mistura de Cor / Junina Bacamarte)
- 23:30h- Rabo de Saia
Terça-feira, 23 de junho - Véspera de São João
- 19h – Toinho do Acordeon
- 20h - Grandão Vaqueiro
- 21h30 – Bacamarte Asa Branca
- 22h – Quadrilhas (Junina Xotear / Junina Traque / Junina Mastruz com Leite)
- 23h30 - Balaio de Gatos
Quarta-feira, 24 de junho - Feriado de São João
- 19h – Transmissão do Jogo do Brasil
- 21h - Aquarius
- 22h30 – Quadrilhas (Sinhá Matuta e Junina Rojão)
- 0h - Santropê