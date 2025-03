A- A+

Região Metropolitana do Recife Abreu e Lima: carro invade oficina e atropela pai e filho; idoso morre, e condutor é preso Acidente aconteceu no bairro de Caetés 2. Filho está internado em estado grave

Um carro desgovernado invadiu uma oficina mecânica, atropelou e matou um idoso de 73 anos em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR). O filho da vítima também foi atingido e ficou gravemente ferido.



O acidente ocorreu nessa quarta-feira (12), no bairro de Caetés 2, na oficina e borracharia Boa Esperança. O motorista do veículo, um homem de 32 anos, foi preso em flagrante.



Além do idoso, identificado como Antônio Rodrigues Pereira, que era o dono do estabelecimento, o filho dele, Eduardo Rodrigues Pereira, de 43 anos, também foi atingido pelo carro.



Eduardo foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Segundo a unidade de saúde, o quadro da vítima é considerado grave.



O Corpo de Bombeiros informou que uma terceira pessoa, uma mulher de nome e idade não divulgados, passou mal no local do acidente e foi conduzida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Paulista.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), o motorista envolvido na colisão foi preso em flagrante por homicídio culposo de trânsito - quando não há a intenção de matar, pela morte do idoso, e lesão corporal de trânsito, pelo atropelamento de Eduardo.



O homem, que não teve o nome divulgado, foi conduzido pela equipe da Polícia Militar à 8ª Delegacia Seccional de Paulista, na RMR, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Veja também