Abreu e Lima comemora 43 anos de emancipação nesta quarta-feira (14) com programação especial

O município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, vai celebrar o aniversário de 43 anos de emancipação nesta quarta-feira (14) com uma cerimônia religiosa, corte de bolo e apresentações musicais.

A programação terá início com a celebração de uma missa oficial, às 7h, na Paróquia São José.

Já o tradicional corte de vela acontecerá no Pátio Antônio Vitalino, no centro da cidade, às 17h30, com a presença de lideranças políticas da região, além de convidados e a população em geral.

A partir das 19h, os shows serão iniciados com as cirandeiras Dulce e Severina, filhas de Baracho, seguidas das bandas Forró sem Chinelo e Limão com Mel.

Veja a programação do aniversário de 43 anos de Abreu e Lima:

07h – Missa solene em comemoração ao Aniversário de Abreu e Lima – Paróquia de São José, Centro

17h30 – Corte de Bolo – Pátio Antonio Vitalino, Centro

A partir das 19h – Cirandeiras Dulce e Severina Baracho

Forró Sem Chinelo

Limão Com Mel

