Região Metropolitana do Recife Abreu e Lima: duas pessoas ficam feridas após carro capotar e atingir árvore na BR-101 Sinistro de trânsito aconteceu no km 48 da rodovia, por volta das 22h30 desse domingo (3)

Um capotamento deixou duas pessoas feridas na noite desse domingo (3), na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.



O sinistro de trânsito aconteceu no km 48 da rodovia, por volta das 22h30.

Acidente aconteceu na noite desse domingo (3) | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista perdeu o controle do carro, que capotou e colidiu em uma árvore.

Com a batida, o veículo envolvido no acidente ficou parcialmente destruído.



O motorista e o passageiro do veículo ficaram feridos. Os dois foram encaminhados ao Hospital da Restauração, na área central do Recife.



Os nomes e idades das vítimas não foram divulgados, não sendo possível verificar o estado de saúde dos feridos.

