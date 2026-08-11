Abreu e Lima: encapuzado rende criança e mata homem a tiros em residência no bairro de Caetés Velho
Crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (11), na Rua Serra
Um homem de 31 anos foi morto a tiros na frente da filha de seis anos em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.
O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (11), em uma residência na Rua Serra, no bairro de Caetés Velho.
Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 17º BPM foram acionados para a ocorrência de homicídio.
"Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem atingido por disparos de arma de fogo", informou a corporação.
Informações repassadas à PM por uma testemunha apontam que o crime foi cometido por um encapuzado que teria invadido o imóvel e rendido a filha da vítima.
Leia também
• Homem morre após passar mal dentro da Estação Santa Luzia do Metrô do Recife
• Operação da PF em Pernambuco mira suspeitos de corrupção eleitoral no pleito municipal de 2024
• Idosa de 65 anos é morta a golpes de foice em João Alfredo; dupla é presa e confessa crime
"Logo em seguida, foram efetuados os tiros contra o homem", destacou a PM, que isolou a área para a realização da perícia.
A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).
"As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", destacou a corporação.