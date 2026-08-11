Abreu e Lima: encapuzado rende criança e mata homem a tiros em residência no bairro de Caetés Velho

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Um homem de 31 anos foi morto a tiros na frente da filha de seis anos em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.



O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (11), em uma residência na Rua Serra, no bairro de Caetés Velho.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, agentes do 17º BPM foram acionados para a ocorrência de homicídio.



"Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem atingido por disparos de arma de fogo", informou a corporação.



Informações repassadas à PM por uma testemunha apontam que o crime foi cometido por um encapuzado que teria invadido o imóvel e rendido a filha da vítima.

"Logo em seguida, foram efetuados os tiros contra o homem", destacou a PM, que isolou a área para a realização da perícia.



A Polícia Civil de Pernambuco registrou a ocorrência de homicídio consumado por meio da Força Tarefa de Homicídio da Região Metropolitana Norte, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).



"As investigações foram iniciadas e seguirão até a elucidação dos fatos", destacou a corporação.

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