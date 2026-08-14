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REGIÃO METROPOLITANA Abreu e Lima leva mais de 6 mil estudantes ao teatro durante a semana dos estudantes Iniciativa encerra terceira edição nesta sexta-feira (14) após dez sessões gratuitas de espetáculo infantil no Recife

Mais de 6 mil estudantes da rede municipal de ensino de Abreu e Lima participaram, ao longo desta semana, de uma experiência que levou a sala de aula para o palco.

Entre a última segunda (10) e esta sexta-feira (14), os alunos assistiram gratuitamente ao espetáculo infantil “Colorindo o Mundo com Bobbie Goods”, no Teatro do Centro de Formação e Lazer, no Recife.

A iniciativa integra a terceira edição do projeto “Escola Vai ao Teatro”, promovido pela prefeitura de Abreu e Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

Ao todo, foram realizadas dez apresentações, com duas sessões por dia, em uma proposta que utiliza a arte como ferramenta de aprendizagem e busca ampliar o acesso dos estudantes à cultura e às artes cênicas.

Neste ano, o espetáculo apresentado foi inspirado no fenômeno mundial Bobbie Goods, conhecido pelos desenhos de animais e personagens em situações do cotidiano.

A montagem levou aos palcos elementos de criatividade, imaginação e interação, abordando temas como amizade, união, respeito às diferenças e a importância de atitudes positivas.

Com cenários lúdicos, figurinos coloridos e músicas, a peça buscou transformar a experiência no teatro em um momento de aprendizado e diversão.

“Levando essa inspiração aos palcos, o espetáculo apresenta uma história educativa que aborda valores como amizade, união, criatividade, respeito às diferenças e a importância de colorir o mundo com boas atitudes. Com cenários lúdicos, figurinos coloridos, músicas e muita interação, a peça promete encantar os estudantes e transformar o teatro em um ambiente de aprendizado e diversão”, detalha o produtor da Zoom Eventos, Rostan Barros.

O “Escola Vai ao Teatro” é considerado pioneiro em Pernambuco por garantir acesso gratuito a uma programação teatral profissional para todos os estudantes da rede municipal de ensino.

A iniciativa busca democratizar o acesso à cultura e contribuir para a formação de novos públicos, especialmente entre crianças e adolescentes que ainda não tiveram contato com o teatro profissional. | Foto: Prefeitura de Abreu e Lima

Para a secretária de educação de Abreu e Lima, Jaqueline Moreira, a experiência amplia o repertório cultural dos estudantes e contribui para o desenvolvimento da imaginação e da sensibilidade.

“Com essa ação ampliamos o repertório artístico das crianças e contribuímos também para o desenvolvimento da imaginação, da sensibilidade e da formação cidadã dos estudantes”, ressalta.

Realizado pela produtora pernambucana Zoom Eventos, que atua há mais de 13 anos na produção de espetáculos infantis e eventos de grande porte, o projeto alia educação, entretenimento e inclusão cultural.

Ao encerrar a terceira edição, a iniciativa reforça a proposta de levar experiências para além da sala de aula e aproximar milhares de estudantes da produção artística.

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