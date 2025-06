A- A+

Região Metropolitana do Recife Abreu e Lima: motociclista de 24 anos morre durante "racha" na BR-101 após colisão com moto Vítima completaria 25 anos nesta segunda-feira (2)

Um motociclista de 24 anos morreu durante um "racha" na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. A vítima completaria 25 anos nesta segunda-feira (2).



O acidente envolvendo uma colisão frontal entre duas motos, e que também duas pessoas feridas, aconteceu na noite desse domingo (1º), no quilômetro 47 da via.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi acionada ao local, a suspeita é que a vítima, que estava sozinha na moto, trafegava em alta velocidade.



A moto onde o jovem estava colidiu com outra motocicleta que transportava três pessoas, incluindo uma criança de 5 anos, e que teria acessado a contramão da via para entrar em uma rua.



"A equipe recebeu informações que a colisão ocorreu durante um "racha" que estava ocorrendo na rodovia", pontuou a corporação.

Com o impacto, o condutor que estava sozinho na moto morreu e o piloto e passageira da outra motocicleta ficaram feridos. O menino não se feriu, segundo a PRF.



A mulher foi socorrida ao Hospital da Restauração, no Recife, e o condutor, ao Hospital Miguel Arraes, em Paulista, na RMR. Os nomes e idades dos feridos não foram divulgados.



O Instituto de Criminalística e o Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram no local.



A Polícia Civil de Pernambuco vai investigar o caso.

Veja também