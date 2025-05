Abreu e Lima: mulher é atingida por tiros em churrascaria e socorrida em estado grave para o HMA

A- A+

Uma mulher de 32 anos ficou ferida após ser atingida por tiros em uma churrascaria na cidade de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.



O caso aconteceu na noite desse domingo (25), por volta das 21h, em um estabelecimento situado na avenida Brasil.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 17º BPM foram acionados para a ocorrência no local.

"Testemunhas contaram que três mulheres estavam bebendo no estabelecimento, quando homens chegaram atirando", afirmou a corporação.

A PM informou, ainda, que a mulher, que não teve o nome divulgado, foi atingida por dois tiros e socorrida em estado grave para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.

A Polícia Civil investiga a ocorrência como tentativa de homicídio. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias e identificar a autoria do crime.



A reportagem da Folha de Pernambuco tenta contato com o estabelecimento envolvido no caso. O espaço está aberto para esclarecimentos.





