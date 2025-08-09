A- A+

GRANDE RECIFE Abreu e Lima: PRF recupera carro roubado após motorista arrastar moto Segundo a PRF, o flagrante aconteceu depois que o motorista do veículo arrastou uma moto por 500 metros durante fuga pelas ruas da cidade

Um carro roubado na última terça-feira (5), no Recife, foi recuperado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite dessa sexta-feira (8), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana da capital pernambucana.

Segundo a PRF, o flagrante aconteceu depois que o motorista do veículo arrastou uma moto por 500 metros durante fuga pelas ruas da cidade.

Policiais de Igarassu, também na RMR, realizavam uma fiscalização quando avistaram um carro transportando um reboque na faixa exclusiva de ônibus.

"Foi dada ordem de parada ao motorista, que acelerou o veículo e acessou a área urbana de Caetés Velho [bairro de Abreu e Lima]", afirmou a PRF, em nota publicada neste sábado (9).

Na fuga, o motorista realizou manobras classificadas como perigosas pela PRF. Ele terminou atingindo uma motocicleta em uma esquina e arrastou o veículo por cerca de 500 metros.

O condutor da moto conseguiu pular do veículo e não ficou ferido.

"Alguns metros depois, os ocupantes do carro abandonaram o veículo e pularam muros de residências. Foram realizadas buscas, mas eles não foram encontrados", completou a PRF.

Consulta aos registros do carro identificou o roubo.

Por fim, o veículo foi encaminhado ao Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife, para ser devolvido ao proprietário.

Veja também