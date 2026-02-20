A- A+

CARNAVAL 2026 Abreu e Lima prolonga programação de Carnaval até este final de semana Com festejos infantis no sábado (21) e trios de brega e swingueira no domingo (22), evento deve reunir centenas de pessoas nas ruas do município

As festividades carnavalescas na Região Metropolitana não param.



Após uma semana de muita música e folia, os moradores de Abreu e Lima vão ganhar mais dois dias de festa neste fim de semana. No sábado (21), a programação é dedicada às crianças e suas famílias. Já no domingo (22), os trios e apresentações são preparados para os amentes do brega e fãs de swingueira.

O bloco O Gaiatinho abre os festejos no sábado, a partir das 14h, no Pátio Antonio Vitalino, centro da cidade, com uma agenda preparada especialmente para a criançada e os pais.

A folia infantil conta com algumas atrações, como a Banda Super Kids e o Trio da Alegria com dois personagens da Bobbie Goods. O evento também terá comidas como algodão doce, pipoca, cama elástica, orquestra de frevo e banho de espuma.

No domingo, a Avenida D, em Caetés I, será tomada, a partir das 14h, por foliões que devem seguir os trios de Priscila Senna, É o Tchan e o Conde, que encerrará a folia. A expectativa é de que milhares de pessoas se divirtam ao longo dos dois dias de folia.

