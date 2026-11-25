A- A+

Notícias ABRH-PE reconhece práticas de gestão de pessoas no estado por meio do Prêmio Ser Humano 2026 Cerimônia de premiação apresentará os 31 projetos inscritos e será realizada nesta quarta-feira (25)

A Associação Brasileira de Recursos Humanos em Pernambuco (ABRH-PE) promove, nesta quarta-feira (25), a cerimônia de reconhecimento do Prêmio Ser Humano 2026. A premiação que avalia as práticas de gestão de pessoas no estado será realizada de 18h às 21h, no Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (Nerd), no bairro do Recife.

Nesta edição, a premiação reúne 31 projetos inscritos por 16 organizações e profissionais, distribuídos em três categorias: desenvolvimento, com 14 iniciativas; Environmental, social and Governance (ESG), com nove; e Excelência Organizacional, com oito trabalhos.

Entre os participantes, estão 11 grandes empresas, duas médias e pequenas empresas, duas organizações do serviço público e uma pessoa física.

Segundo a presidente do Comitê da iniciativa e do Conselho Fiscal da ABRH-PE, Andrea Queiroz, o processo de avaliação é voluntário e buscou reconhecer iniciativas com potencial de transformação nas organizações;

“O processo de avaliação envolve 23 profissionais da área de Recursos Humanos, que participam voluntariamente da análise dos trabalhos. Cada avaliador ficou responsável por cinco projetos, totalizando 115 pareceres. A metodologia busca reunir diferentes perspectivas e experiências de mercado para reconhecer iniciativas com potencial de transformação nas organizações”, explica.

Profissional Destaque do Ano

Além da premiação dos projetos, a edição deste ano também contará com a escolha do Profissional Destaque do Ano, distinção concedida a um profissional pernambucano cuja trajetória e contribuição tenham relevância para o desenvolvimento da área de gestão de pessoas em Pernambuco.

“O Prêmio Ser Humano também busca estimular a disseminação de experiências que posicionam as pessoas como parte fundamental da estratégia organizacional. Em um cenário de mudanças nas relações de trabalho e de crescente valorização de ambientes corporativos mais sustentáveis e inovadores, iniciativas como essas contribuem para fortalecer a gestão de pessoas como diferencial competitivo e instrumento de desenvolvimento das organizações”, complementa a presidente executiva da ABRH-PE, Dani Maciel.

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também