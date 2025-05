A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Abrigo emergencial do Arruda recebe pessoas afetadas pelas chuvas na Zona Norte do Recife Segundo o secretário executivo de assistência social, Joelson Rodrigues, essas pessoas estão recebendo assistência com acolhimento social, materiais de limpeza, alimentação, higiene e dormida

Desabrigados da comunidade Vila da Paz, em Cajueiro, Zona Norte do Recife, estão alojados no Abrigo Emergencial do Arruda, instalado entre as ruas Aline, Antônio Porfirio e Guanambi.

As dez pessoas perderam tudo ou quase tudo, em virtude do transbordamento do Rio Beberibe, que passa atrás das residências delas, no início da madrugada desta quinta (15). Eles acionaram a Defesa Civil do Recife que os direcionou para o local.





Prefeitura do Recife cuida de brigo temporário no bairro do Arruda. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Segundo o secretário executivo de assistência social da cidade, Joelson Rodrigues, essas pessoas estão recebendo assistência com acolhimento social, materiais de limpeza, alimentação, higiene e dormida.



"São duas famílias e uma terceira está sendo monitorada. A Prefeitura do Recife está pronta para acolher a quem precisar. As pessoas ficam aqui acolhidas enquanto for necessário, enquanto a residência oferecer risco ou não for possível voltar para lá. Elas são cadastradas num sistema informatizado, que gera um painel de monitoramento", explicou ele.

O abrigo do Arruda dispõe de 50 vagas. A gestão municipal ainda possui mais dois espaços dedicados ao acolhimento na cidade, sendo um na Travessa do Gusmão, centro da capital, e outro no Totó, Zona Oeste. São 182 leitos, no total.





Na foto, Joelson Rodrigues, secretário executivo de assistência social. Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A dona de casa Maria dos Prazeres da Silva, de 47 anos está com os três filhos no abrigo. Ela tem uma menina, de 15 anos e dois meninos, sendo um de 7 anos e outro de 10 meses. Ela avalia positivamente os cuidados que vem recebendo.

"Eu perdi minhas coisas. Alagou tudo. Só se salvou uma TV, que estava pendurada na parede e levou umas gotas de água. Não sei se ela está boa. Às 3h, chamei os Bombeiros e eles me trouxeram para cá. Etão me tratando bem aqui. Comi, ganhei leite e fraldas para os bebês. Só estou precisando de roupas", frisou ela.

Hoje à tarde, uma equipe de médicos devem ir ao local para avaliar a qualidade de saúde dos abrigados.

Em caso de emergência, devido às chuvas, a Defesa Civil do Recife deve ser acionada, através do 0800.081.3400.

Veja também