Abrigos municipais estão abertos para evitar novas tragédias

As fortes chuvas que tomaram conta do Recife e Região Metropolitana desde esse domingo, e com previsão pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) de se manterem durante a manhã de segudnda (12), levaram as principais cidades a se precaverem e garantir mais segurança para os moradores das áreas de risco.

No Recife, por exemplo, seis abrigos foram colocados à disposição, pela Prefeitura, em locais estratégicos. As comunidades de Milagres e Jardim Monte Verde, ambas no Ibura, onde foram registradas tragédias recentes, estão entre eles.

Segundo o informe da PCR, os locais foram definidos levando-se em conta as orientações da Secretaria de Desenvolvimento Social e da Defesa Civil. Nos abrigos foram disponibilizados itens como colchões, materiais de limpeza, comida para consumo rápido e lençóis.

Durante o dia, a Defesa Civil do Recife recebeu 32 chamados referentes a pedidos de vistorias e solicitação de lonas.

Em Jaboatão dos Guararapes, a Secretaria de Defesa Civil informou que, do sábado até ontem, choveu 55mm. “Nesse período, a Defesa Civil registrou quatro pequenos deslizamentos de barreiras sem danos materiais, nem vítimas”, disse a prefeitura por nota.

Desde março, o município tem dois abrigos preparados nos bairros de Dois Carneiros e Cajueiro Seco, caso seja preciso remover as pessoas.

Pedidos de vistoria

Já a Prefeitura de Paulista informou que recebeu, do sábado até ontem, três solicitações de vistorias em imóveis no Janga. E avisou que, em caso de emergência, as pessoas serão encaminhadas ao Clube Municipal Doutor Geraldo Pinho Alves, no bairro do Nobre, que está preparado para acolhê-las.

No caso da Prefeitura de Camaragibe, a informação é de que não foi registrada qualquer ocorrência em relação às fortes chuvas, mas que uma unidade terapêutica na Vila da Fábrica já estava preparada, caso seja necessário.

De acordo com informações da Apac divulgadas ontem, Paulista e Igarassu foram as cidade que tiveram o maior volume de chuvas, 86 mm.

Seguidas de Olinda (82mm), Recife (77mm) e Itamaracá (71mm). Para hoje, o estado de alerta da Agência segue válido para a RMR e Mata Norte e Sul.

Pontos de alagamento

Durante todo o domingo, vários pontos de alagamento foram registrados pela equipe da Folha de Pernambuco. A rua Imperial, e as avenidas Mascarenhas de Moraes e Domingos Ferreira, por exemplo, ficaram alagadas.

O mesmo aconteceu em Olinda, onde o Canal do Fragoso, em Jardim Atlântico, transbordou, alagando diversas ruas.

As chuvas ainda obrigaram a Prefeitura do Recife a cancelar o evento Viva a Guararapes na Roça – que aconteceria ontem. Também foram suspensos o projeto Lazer na Rua, no Segundo Jardim de Boa Viagem, e a Ciclofaixa de Turismo e Lazer.

A abertura dos festejos juninos também prevista para o domingo precisou ser modificada: a programação na avenida Rio Branco, localizada no Bairro do Recife, não aconteceu, mas a festa segue mantida até o dia 30 deste mês.

O Arraial do Sítio Trindade, em Casa Amarela, seguiu com a sua programação normal.

