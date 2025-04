A- A+

Conscientização Abril Amarelo: HCP lança campanha com foco no diagnóstico precoce do câncer ósseo O câncer ósseo representa apenas 2% dos diagnósticos oncológicos, mas sua baixa incidência não reduz sua gravidade

Com o objetivo de conscientizar a população sobre a atenção aos sintomas do câncer ósseo, o Hospital de Câncer de Pernambuco (HCP) lançou a campanha Abril Amarelo – O Câncer Ósseo Não Pode Esperar.









O câncer ósseo representa apenas 2% dos diagnósticos oncológicos, mas sua baixa incidência não reduz sua gravidade. A detecção precoce é importante, pois a doença pode evoluir rapidamente e comprometer a qualidade de vida do paciente.

Esse tipo de câncer pode atingir qualquer osso do corpo, sendo mais comum nos ossos longos, como os do braço, coxa, coluna e bacia. De acordo com o ortopedista oncológico do HCP, Doutor Marcelo Souza, a doença se apresenta de duas formas: como tumor primário ou secundário.

“Entre os tumores primários, destacam-se o osteossarcoma, o sarcoma de Ewing e o condrossarcoma. Os dois primeiros afetam principalmente crianças e adolescentes, enquanto o condrossarcoma é mais comum em adultos. Já os tumores ósseos metastáticos são aqueles que se originam de outros tipos de câncer e costumam atingir adultos e idosos”, explica o especialista.

Os sintomas do câncer ósseo variam, mas alguns sinais de alerta incluem dor persistente nos ossos, inchaço na região afetada e fraturas espontâneas. Nos casos mais avançados, o paciente pode apresentar febre e limitação dos movimentos.



Não há exames de rastreamento específicos para a doença, o que torna essencial a suspeição clínica.

“Diante de sintomas persistentes, a investigação com exames de imagem, como radiografia, deve ser considerada”, orienta Dr. Marcelo.

O HCP conta com um serviço especializado em ortopedia oncológica para o diagnóstico e tratamento desses pacientes. As opções terapêuticas incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia, podendo haver necessidade de amputação em casos mais severos.



Sobre o HCP

É uma instituição privada, sem fins lucrativos, referência no tratamento oncológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Como hospital filantrópico, depende de doações para manter a qualidade no atendimento, modernizar suas instalações e garantir o melhor tratamento aos pacientes. Para saber como ajudar, acesse o site.





