AUTISMO Abril Azul: Passeio de catamarã marca Semana Mundial de Conscientização do Autismo neste sábado (5) Iniciativa do Espaço Vida Multiterapias tem objetivo de promover um momento acolhedor para pacientes e familiares, ampliando visibilidade da causa

Nesta quarta-feira (2), o mundo se une para reforçar a importância da inclusão e do respeito às pessoas no Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com o objetivo de ampliar essa mensagem e transformar informação em ação, o Espaço Vida Multiterapias promove, neste sábado (5), um passeio de catamarã pelas águas dos rios Beberibe e Capibaribe, no Recife.

O evento reunirá cerca de 100 pessoas, entre pacientes, familiares e profissionais que atuam na clínica, além crianças atendidas pelo Instituto Amor Pelo Que Faz (IAPF), proporcionando um momento de lazer e interação em um ambiente acolhedor. O passeio está marcado para as 16h.

Além de ser um momento de inclusão, o passeio é um convite à reflexão sobre a necessidade de tornar a sociedade mais acessível e respeitosa para todos. A atividade integra a programação da Semana de Celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, reforçando o compromisso com a disseminação de informações e a construção de um futuro mais inclusivo.

“O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é um momento de reflexão e luta. Não é um dia de festa, mas de conscientização, um dia para lembrar que o autismo não é uma condição que deve ser romantizada, mas uma realidade que exige respeito, compreensão e, principalmente, ação”, destaca a neuropsicóloga Monique Melo, diretora do Espaço Vida Multiterapias

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril, tem o propósito de esclarecer a população sobre o TEA e combater preconceitos. A data impulsionou uma série de ações ao redor do mundo, incentivando debates, políticas públicas e atividades voltadas à inclusão.

A Semana de Celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo surgiu como uma forma de estender essa mobilização, promovendo eventos educativos e de integração. Iniciativas como a do Espaço Vida Multiterapias contribuem para que cada vez mais pessoas compreendam o autismo e colaborem para a construção de uma sociedade mais inclusiva.

“Essa data nos chama a refletir sobre o quanto ainda precisamos avançar na inclusão de pessoas autistas em todos os âmbitos da sociedade. Em escolas, no mercado de trabalho, na saúde e até mesmo nas interações cotidianas, ainda há muitos obstáculos a serem superados. Não se trata apenas de tolerância, mas de aceitação e de garantias reais de direitos. Cada indivíduo no espectro é único, e isso significa que as necessidades e as formas de apoio variam. No entanto, o que é comum a todos é a luta diária para conquistar um lugar na sociedade, que muitas vezes ainda é marcada pela ignorância, pelo preconceito e pela falta de recursos adequados”, pontua Monique Melo.

Espaço Vida

Fundado há pouco mais de quatro anos, o Espaço Vida Multiterapias é especializado em promover bem-estar e saúde mental por meio de terapias multidisciplinares.

Nas unidades localizadas no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, e em Candeias, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, são oferecidos serviços como psicologia, psicanálise, fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia.

O espaço tem como objetivo fornecer um atendimento humanizado e integrado, visando ao equilíbrio físico e emocional de seus pacientes. Durante todo o ano, o Espaço Vida ainda promove atividades culturais junto aos pacientes, sempre com o objetivo de promover a inclusão e a diversidade.

Serviço

Passeio de catamarã para marcar a Semana de Celebração ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Data: Sábado (05/04)

Hora: A partir das 16h

Local: Catamaran Tour (Cais Santa Rita, s/n - São José, Recife)

Informações: @espaçovidamultiterapias (Instagram)

