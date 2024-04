A- A+

Imagine olhar através de um vidro de carro extremamente sujo ou embaçado, onde a imagem fica distorcida e sem cores claras. Pensou? Essa é a visão que pessoas com catarata enfrentam, devido à perda da transparência do cristalino - a lente natural do olho humano. A catarata é só uma das doenças que acometem a visão. Por isso, neste mês há um alerta para a prevenção das doenças que causam a cegueira: o Abril Marrom.

“As campanhas de saúde, de uma maneira geral, estão voltadas para o que não está visível, ao que a gente não percebe, não nota escancaradamente. No caso dos olhos, temos mais dificuldades em perceber a doença ocular. A catarata, por exemplo, se desenvolve lentamente, o que faz com que muita gente demore a notá-la. A catarata é a perda da transparência do cristalino, uma lente natural que existe no olho. Ao se tornar opaca, ela reduz a quantidade e a qualidade da visão. Essa doença é considerada a maior causa de cegueira tratável em todo o mundo e manifesta em homens e mulheres igualmente, inclusive crianças e idosos, sendo mais predominante nesta última faixa etária”, explica o oftalmologista Ermano Melo.

A ablepsia ou cegueira pode ser reversível ou irreversível. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), dos casos de cegueira, 80% poderiam ser evitados, se, pelo menos, houvesse uma visita ao oftalmologista no ano. De acordo com o especialista, as principais causas de cegueira em adultos são a catarata, o glaucoma, a degeneração macular relacionada à idade e a retinopatia diabética. Já entre as crianças, os maiores causadores da perda de visão são: infecções congênitas, catarata congênita, retinopatia da prematuridade e glaucoma congênito.

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia (SBO), 550 mil novos casos de catarata surgem no Brasil por ano. “Costuma-se dizer que todas as pessoas terão catarata, pois é uma doença que, inevitavelmente e com o passar dos anos, vai aparecer”, continuou Ermano Melo. Sua causa mais comum é o envelhecimento, mas a comorbidade também pode ser oriunda de outros fatores: infecções e problemas nutricionais na gravidez, traumas, uso de alguns medicamentos e determinadas doenças.

O processo do envelhecimento do cristalino começa a partir dos 40 anos e esse fenômeno é chamado popularmente como “vista cansada”. Embora, algumas condições de risco podem estimular ou acelerar o seu aparecimento, como exposição solar excessiva sem proteção UV; ter pais, irmãos ou outros membros da família que tiveram catarata; tabagismo, entre outros. “Hábitos saudáveis influenciam na saúde como um todo e com os olhos também não seria diferente. Logo, quanto mais práticas sadias forem estimuladas, mais tardias serão as consequências da catarata e de outras comorbidades”, ressaltou o oftalmologista que, há 30 anos, é especialista na doença.

O caminho para cura é a cirurgia

Até o momento, o único tratamento efetivo para o problema é o cirúrgico, e o procedimento é tido como um dos mais seguros em toda a medicina. “Ainda assim, não é necessário que todo mundo tenha que ser operado. Muitas vezes os sintomas são tão imperceptíveis e evoluem tão aos poucos que as pessoas vão se acostumando a ver menos”, pontuou o cirurgião oftalmologista que coleciona cerca de 15 mil cirurgias de catarata na carreira.

A tecnologia neste procedimento desenvolveu-se ao ponto de poder ser realizada a cirurgia de catarata e, ao mesmo tempo, a cirurgia refrativa - método que pode reduzir a dependência dos óculos de grau para quem tem miopia, astigmatismo ou hipermetropia. “Apesar de ser um procedimento rápido, que varia entre 4 e 12 minutos, é uma operação que exige muita habilidade e experiência, além de equipamentos modernos, como os que utilizamos no Grupo Opty. Trabalhamos com aparelhos de última geração, com cirurgiões muito bem treinados e os melhores fornecedores do mercado. Nesses anos de experiência, desenvolvemos uma expertise no segmento da catarata que não deixamos a desejar em lugar nenhum. Utilizamos os mesmos equipamentos, mesmas lentes e uma equipe renomada de cirurgião”, completou o oftalmologista.

