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Guerra no Oriente Médio

Abrir o Estreito de Ormuz é a principal solução para o choque de energia, diz diretor da AIE

"A transição para energia limpa está indo muito devagar"

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Petroleiros nos Emirados Árabes Unidos, no Estreito de OrmuzPetroleiros nos Emirados Árabes Unidos, no Estreito de Ormuz - Foto: AFP

O diretor da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, afirmou neste domingo (22) que abrir o Estreito de Ormuz é a principal solução para o choque de energia, que deve atingir primeiro a Ásia.

Birol criticou a liberação de estoques estratégicos, que considera não ser uma solução para o problema, mas apenas uma tentativa de confortar o mercado. O diretor da AIE disse ainda estar dialogando com o Canadá e o México para que aumentem as exportações de petróleo.

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Birol afirmou também que a economia global enfrenta uma ameaça muito grande com a guerra deflagrada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, que rapidamente se espalhou pelos países vizinhos. "Pelo menos 40 ativos de energia no Oriente Médio estão severamente ou muito severamente danificados", disse o diretor da AIE.

Com a crise, segundo Birol, a mudança para os transportes movidos a eletricidade deve se acelerar. "A transição para energia limpa está indo muito devagar."

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