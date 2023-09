A- A+

Saúde Abstinência do açúcar: processo de 3 dias sem o ingrediente de Graciele Lacerda para perder peso Mulher de Zezé Di Camargo diz que esses 'carboidratos cristalizados' englobam ainda doces, farinhas brancas, pães e massas

A influenciadora e educadora física, Graciele Lacerda diz que para aqueles que querem perder peso e começar a ter uma vida mais saudável baseada em uma alimentação mais nutritiva deve se livrar do vício do açúcar. Para isso, segundo ela, é preciso passar pelo processo de abstinência e mudança de paladar.

Lacerda, que ajudou o marido, o cantor Zezé Di Camargo, a se livrar de um diagnóstico de gordura no fígado, afirma que o açúcar não engloba apenas os doces, como brigadeiros, doces de leite, pudim e chocolates, mas também aqueles que se convertem dentro do organismo, como farinha branca, pães e massas.

— Esses carboidratos cristalizados são considerados verdadeiras drogas. O processo como um todo dura cerca de três dias. Quando você fica sem o açúcar, incluindo o açúcar da farinha branca, do pão e das massas, você tem esses três dias de abstinência que tem que segurar firme. Depois do terceiro dia, fica mais tranquilo. Mas é necessário enfrentar esse processo de limpeza com muita força de vontade e garra para tirar o açúcar completamente — afirma a educadora.

Lacerda afirma que o açúcar, se consumido em excesso, pode causar vicio e fazer mal ao organismo. Em grandes quantidades, além do sobrepeso, a pessoa pode correr o risco de ficar diabética por conta dos altos níveis de glicose no sangue iniciando uma série de processos fisiológicos complicados que podem causar inflamação e problemas de pele.

O excesso do ingrediente também pode causar um desequilíbrio de fluidos e desidratação geral. Inchaço e fadiga são sintomas frequentes do açúcar em excesso, bem como a dificuldade de cicatrização de machucados e mudanças bruscas no humor.

— Se evitar o açúcar, é possível experimentar benefícios como maior energia, controle do peso, melhora na saúde bucal e bem-estar geral — explica.

