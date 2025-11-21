A- A+

POLÍCIA FEDERAL Abuso infantil: homem é preso no Recife por armazenar mídias; suspeito teria chantageado jovem Operação da PF foi deflagrada na última quarta-feira (19) e visa combater crimes de armazenamento, divulgação e produção de imagens e vídeos contendo cenas de abuso infantil

Um homem foi preso em flagrante no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, por armazenar conteúdo pornográfico infantil. De acordo com a Polícia Federal, o suspeito, que é ator e produtor de eventos, tem 46 anos e é investigado por chantagear um jovem estrangeiro com a divulgação de imagens íntimas por dinheiro.

A Operação Desenrolado foi deflagrada na última quarta-feira (19) e visa combater crimes de armazenamento, divulgação e produção de imagens e vídeos contendo cenas de abuso infantil em Pernambuco. A PF detalhou a ação nesta sexta-feira (21).

A corporação cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos bairros de Campo Grande e Joana Bezerra, na área central do Recife. As investigações se referem a inquéritos policiais diferentes, ambos do início de 2024. Foi assim que os agentes chegaram ao preso.

Na operação, a polícia apreendeu computadores, notebooks, celulares e mídias com potencial de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de abuso sexual de menores. A partir da análise dos materiais, os investigados poderão responder pelos crimes sexuais, que têm penas que variam entre 8 e 18 anos de prisão.

"Todo o material apreendido em cumprimento aos dois mandados de busca e apreensão será submetido a exame pericial com vistas a encontrar evidências dos crimes relacionados ao abuso sexual infantil por meio da internet", explicou a PF, por meio de nota.

Chantagem contra jovem estrangeiro

O produtor de eventos preso é investigado ainda pelo crime de extorsão. O crime acontece quando o autor tenta constranger alguém, por meio de violência ou grave ameaça, para obter vantagem econômica.

Segundo a PF, há indícios de que, após conseguir, "com desenvoltura e malícia" convencer um adolescente estrangeiro a "expor a a genitália e o rosto numa mesma imagem", passou a chantageá-lo por dinheiro.

O homem ameaçava "arruinar a carreira do jovem por meio da divulgação das imagens produzidas, caso não recebesse pagamento", completou a polícia.

O crime de extorsão está previsto no artigo 158 do Código Penal Brasileiro, com pena de reclusão de 4 a 10 anos, além de multa. Somando o tempo máximo de prisão do delito aos de armazenamento, divulgação e produção de imagens e vídeos contendo cenas de abuso infantil, o homem pode ser condenado a até 28 anos.

