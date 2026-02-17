A- A+

Carnaval 2026 Academia da Berlinda e Cordel do Fogo Encantado: veja a programação do Polo Carmo nesta terça (17) Devotos também é uma das atrações do último dia de folia no Polo Carmo

Com a folia chegando ao fim, o Palco Pernambuco Meu País, no Polo Carmo, em Olinda, se despede do Carnaval 2026 nesta terça-feira (17), com o último dia de programação.



O encerramento contará com diversidade de gêneros musicais, incluindo muita cultura popular para os foliões que seguem ocupando as ladeiras históricas.

Sobem ao palco Nailson Vieira e Leo da Bodega. A grade também conta com a energia do Devotos e a vibração contagiante da Academia da Berlinda.

A Orquestra de Bolso e o Cordel do Fogo Encantado finalizam a lista de atrações da despedida do Carnaval no Polo Carmo, em Olinda.



Confira, abaixo, a programação do Carnaval de Olinda 2026 - Polo Carmo (Palco Pernambuco Meu País):

Terça-feira (17)

Nailson Vieira

Leo da Bodega

Devotos

Academia da Berlinda

Orquestra de Bolso

Cordel do Fogo Encantado

Veja também