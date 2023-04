Academia da Cidade tem programação especial na manhã deste domingo (16) em Boa Viagem

A- A+

Com passeios ciclísticos, caminhada, brincadeiras como barra bandeira, vôlei e práticas corporais a exemplo de tai chi chuan, o programa Academia da Cidade oferece, na manhã deste domingo (16), programação especial, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, em comemoração ao Dia Mundial da Saúde (7 de abril).



A programação é concentrada em Boa Viagem, começando às 7h30, quando sai um passeio ciclístico da Pracinha de Boa Viagem, mas, na mesma hora, parte do Marco Zero da cidade outro passeio de bicicleta . Ambos terminam no 2º Jardim de Boa Viagem.



Para quem prefere andar, também às 7h30 tem início uma caminhada a partir da Padaria Boa Viagem, igualmente encerrando no segundo Jardim. Lá, cinco tendas oferecem práticas corporais coletivas, como alongamento, dança, Tai Chi Chuan, Yoga e Liang Gong.



Há também uma tenda cultural com jogos de salão, capoeira e oficina de turbante, além de práticas esportivas e jogos populares, como queimado, barra bandeira, voleibol, futebol de areia e circuito de ginástica.



No local, a prefeitura pretende também oferece dicas sobre sobre alimentação saudável, saúde da mulher e do homem, saúde bucal, hanseníase e saúde da população negra, LGBT e Pessoas com Deficiência.



A programação está prevista para encerrar por volta das 11h30.

