Academia de Boa Viagem expulsa aluno que fez ameaça com arma de fogo

Um homem ameaçou com arma de fogo dois rapazes na noite dessa segunda-feira (29). O caso aconteceu na Academia Corpo Livre, localizada em Boa Viagem- Zona Sul do Recife. O vídeo da ocorrência circulou pelas redes sociais. Veja:

Segundo apuração da reportagem da Folha de Pernambuco, o homem que fez a ameaça retornou ao estabelecimento após o ocorrido para tentar se desculpar. As vítimas não se encontravam mais no local.

O 19º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela segurança da área, não chegou a ser acionado no caso. O suspeito foi retirado no momento em que a situação aconteceu pela segurança privada da academia.

Até o momento, as vítimas da ameaça ainda não registraram um Boletim de Ocorrência.

Em nota divulgada nas redes sociais na manhã desta terça-feira (30), a Academia Corpo Livre informou que a matrícula do homem que aparece com a arma de fogo foi cancelada.

"Informamos que ontem, por volta das 21h30, ocorreu um desentendimento entre 2 alunos em nossas instalações. Imediatamente, a segurança foi acionada, o aluno foi removido e sua matrícula cancelada, garantindo a segurança de todos. Repudiamos tal conduta e reafirmamos nosso compromisso com um ambiente seguro e saudável para todos os frequentadores da Corpo Livre. Ressaltamos, ainda, que estamos à disposição das autoridades competentes", diz a nota.

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) lamentou a situação e afirmou em nota que "defende o diálogo e a paz no ambiente de vivência de toda e qualquer prática de exercitação física atinente ao seu exercício profissional sejam quais sejam suas particularidades e regimes de realização". Confira na íntegra: o posicionamento do CREF12/PE.

O Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região/Pernambuco (CREF12/PE) lamenta profundamente o episódio violento ocorrido na noite desta segunda-feira (29/01), em uma academia localizada em Boa Viagem, zona Sul do Recife, em que um usuário e promotor de justiça ameaçou outro frequentador da academia com arma de fogo, colocando em perigo a vida dos funcionários, Profissionais de Educação Física, usuários e demais presentes.

O CREF12/PE defende o diálogo e a paz no ambiente de vivência de toda e qualquer prática de exercitação física atinente ao seu exercício profissional sejam quais sejam suas particularidades e regimes de realização. Desta forma, expressa o total repúdio a todo o tipo de manifestação de violência.

Enfatizamos ainda que o CREF12/PE repudia qualquer tipo de discriminação, violência, ameaças, intolerância, preconceito, dentre outros problemas que não correspondem à civilidade humanizada e humanizante, dos quais o combate premente e constante é dever de todos.

O CREF12/PE entrou em contato com a academia, que afirma ter acionado as autoridades competentes, bem como a segurança no momento do ocorrido. Além disso, o usuário em questão foi removido e sua matrícula cancelada, garantindo a segurança de todos.

Entenda o caso

Por volta das 21h40 da última segunda-feira (29), um promotor de justiça achou que outro aluno estaria olhando para sua namorada.

Por conta da situação, o promotor teria sacado a arma de fogo e proferido ameças ao outro aluno, que estava acompanhado de um amigo. De acordo com testemunhas, os dois amigos foram ameaçados.

Após o ocorrido, o homem visto com a arma de fogo deixou o local acompanhado da namorada.

