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DIA DO ESTAGIÁRIO Academia do Universitário promove Café com Carreiras no Recife nesta quinta-feira (20) Evento gratuito reúne estudantes de graduação e profissionais para troca de experiências e networking

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A Academia do Universitário promove, nesta quinta-feira (20), às 18h, o Café com Carreiras, evento voltado à preparação de estudantes para o mercado de trabalho e à ampliação de oportunidades de networking.

A iniciativa será realizada em parceria com instituições de ensino da Wyden e contará com a participação do CEO Diego Cidade e de outros convidados.

Aberto ao público, o encontro é direcionado a estudantes de graduação de qualquer curso ou instituição de ensino da região.

“Nosso propósito é oferecer experiências que preparem os estudantes para carreiras em constante transformação. Essa iniciativa oferece uma experiência para além da aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento profissional conectando os universitários às empresas e ampliando sua competitividade no futuro do trabalho", comenta o coordenador nacional de carreiras da Wyden, Kayque Ferraz.

A proposta é proporcionar um espaço de troca de experiências, orientação profissional e conexão entre universitários e profissionais, com foco nos desafios dos processos seletivos.

O Café com Carreiras encerra a programação promovida pela Academia do Universitário durante o mês do Estagiário.

“As empresas não procuram mais apenas currículos, elas buscam universitários com atitude, visão crítica e sede de aprendizado prático. Queremos desmistificar os processos seletivos complexos e mostrar que, quando o estudante une seu preparo acadêmico às ferramentas, a aprovação deixa de ser uma incerteza e passa a ser uma consequência natural de sua trajetória”, afirma o fundador e CEO da Academia do Universitário, Diego Cidade.

A iniciativa busca aproximar os estudantes do mercado de trabalho e contribuir para o desenvolvimento de habilidades importantes para a construção da carreira.

A participação é gratuita e requer inscrição prévia pela internet. Os interessados devem acessar o site do evento e preencher o cadastro para garantir a participação no encontro.

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