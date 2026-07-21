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Jaboatão dos Guararapes Academia é multada após Neoenergia identificar furto de energia suficiente para 300 imóveis na RMR Durante vistoria, a distribuidora de energia encontrou uma ligação direta à rede elétrica, sem medição de consumo; 44.653 kWh de energia foram recuperados

A Neoenergia Pernambuco identificou uma ligação irregular em uma academia em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), durante uma ação de inspeção das equipes técnicas da distribuidora no bairro na última quarta-feira (15).

Segundo a empresa, o número recuperado, de 44.335 kWh de energia, é equivalente ao consumo médio mensal de aproximadamente 300 unidades consumidoras. A unidade foi multada em R$ 50 mil pelo furto de energia.

O caso foi divulgado apenas nesta terça-feira (21).

Durante a vistoria, os técnicos da Neoenergia perceberam a ligação direta à rede da concessionária, sem passar pelo sistema de medição. Isso impossibilita o registro do consumo de energia da unidade.

No local, a equipe realizou a instalação de um novo medidor, regularizando o fornecimento de energia.

Medição encapsulada

Além disso, a distribuidora informou que dará continuidade à implantação de um sistema de medição encapsulado, uma tecnologia que oferece mais segurança, confiabilidade e proteção ao processo de medição.

“Aliamos tecnologia e inteligência operacional para agir com precisão no combate aos desvios. Essas ações não apenas recuperam energia, mas promovem mais segurança, qualidade no fornecimento e justiça tarifária para todos os clientes”, afirma o supervisor de Operações da Neoenergia Pernambuco, Fábio Muniz.

A Neoenergia Pernambuco reforça que o furto de energia é crime, previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro. A ação coloca em risco tanto quem realiza a ligação clandestina quanto a população.

Suspeitas de ligações clandestinas ou fraude no medidor podem ser denunciadas pelo 116, sem necessidade de identificação.



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