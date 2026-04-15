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Crime Academia no Recife é interditada, e falso profissional de educação física é levado a delegacia Estabelecimento foi interditado no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte da capital pernambucana

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Uma academia de musculação foi interditada no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife, em ação conjunta entre o Conselho Regional de Educação Física da 12ª Região Pernambuco (CREF12/PE), a Polícia Militar (PMPE) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

Na ocasião, um falso profissional de educação foi conduzido à delegacia da Macaxeira, também na Zona Norte, para maiores esclarecimentos sobre o caso.

A operação foi realizada após denúncia de que o estabelecimento, que já tinha sido interditado anteriormente pelo CREF12/PE, funcionava de forma clandestina.

Segundo a fiscalização, a academia havia retomado as atividades de maneira irregular, com o lacre de interdição rompido, caracterizando desobediência à determinação legal.

Depois de receber a denúncia, as equipes retornaram ao local em ação conjunta com as forças de segurança, confirmaram o funcionamento irregular e realizaram uma nova interdição.

Academia é interditada por atividade irregular em Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife | Foto: Divulgação

Durante a fiscalização, um homem foi identificado orientando treinos sem possuir registro profissional e levado à delegacia. Ele responderá por exercício ilegal da profissão, desobediência, desacato e violação do lacre de interdição do estabelecimento.

“Não é justo uma academia (ou similar) ter registro, pagar tributos, contratar Profissionais de Educação Física e outra ser clandestina, colocando em risco a saúde e vida das pessoas. O CREF12/PE vai interditar os irregulares. Colocamos lacre e quem retirar responderá criminalmente nos termos dos artigos 330 (desobediência), 331 (desacato) e 336 (rasgar, violar ou inutilizar lacre empregado por ordem de funcionário público) do Código Penal", explica Lúcio Beltrão, presidente do CREF12/PE.

Como denunciar

Segundo o Conselho Regional de Educação Física, a sociedade deve exigir das pessoas físicas a Carteira de Identidade Profissional (CIP) e das pessoas jurídicas o Certificado de Registro junto ao CREF, que precisa estar exposto em local visível como comprovação da legalidade de sua atuação profissional.

Aqueles que atuam na área de Educação Física sem o devido registro profissional junto ao CREF responderão criminalmente conforme prevê a legislação.

Quem souber de quaisquer irregularidades deve denunciar. Qualquer cidadão pode fazer uma denúncia de exercício ilegal da profissão ou de espaços de prática da Educação Física irregulares.

As denúncias devem ser feitas exclusivamente através do site da autarquia, com o máximo de informações possíveis, como fotos, vídeos, links, prints, endereços, dias e horários das irregularidades.

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