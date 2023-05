A- A+

Comemoração Academia Pernambucana de Letras Jurídicas celebra seus 47 anos de fundação Evento reuniu membros, juristas e profissionais do Direito no auditório Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região

Para celebrar os seus 47 anos de fundação, a Academia Pernambucana de Letras Jurídicas (APLJ) reuniu, na noite desta sexta-feira (5), membros, juristas e profissionais do Direito no auditório Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5).

Presidente da APLJ, Rosana Grinberg, primeira mulher a ocupar o cargo, destacou a emoção do momento festivo e a importância de manter viva a instituição.

"São quase 50 anos de existência e a gente não pode deixar morrer o trabalho dos que nos antecederam. A academia é de muita importância para a sociedade. É uma academia de cunho jurídico, científico, cultural. E se faz necessário torná-la pública e conhecida da sociedade", disse.

Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE) e membro da APLJ, Henrique Mariano celebrou o aniversário da instituição.

"Esta semana a academia faz 47 anos e é um colegiado plural formado por magistrados, profissionais liberais, professores e professoras. Então, é uma instituição muito relevante não só para aqueles profissionais que já estão formados na área jurídica, mas também muito relevante para os estudante de direito, o corpo discente do Estado de Pernambuco", comentou.

O defensor-público geral do Estado, Henrique Seixas, também ressaltou o valor da academia para a sociedade pernambucana. "A Academia é de extrema importância como arcabouço da sociedade uma vez que ela não só trata e se volta para uma questão acadêmica, uma questão de ciência, mas também porque ela tem um viés muito social, uma atenção muita peculiar para a transformação social", pontuou.

Como frisou a diretora cultural e de relações públicas da APLJ, Marta Freire, reforçou o caráter analítico e social da instituição. "As academias são receptáculos de inteligências, de pessoas que pensam no bem comum, de pessoas que querem uma sociedade mais justa. E hoje nós estamos comemorando justamente essa chegada cada vez mais perto da sociedade civil", afirmou.

A mesa de honra do evento comemorativo foi formada pela presidente da APLJ, Rosana Grinberg, o desembargador do TRF5 Manoel Erhardt, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-PE), desembargadora Nise Pedroso, o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), desembargador Adalberto Melo, além de dois membros da Academia, a juíza Roberta Araujo e o professor Fernando Araújo, e da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, representando a governadora Raquel Lyra, homenageada pelo evento.

