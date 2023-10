Academia Recife é aberta em Dois Unidos; é o 27.º espaço para prática de exercícios na cidade

A- A+

Foi inaugurado neste sábado (28), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte, uma Academia Recife - espaço público destinado à prática de atividades físicas, sob a gerência da Prefeitura do Recife, através das secretarias de Esportes, Inovação Urbana e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).



Com investimento de R$ 116 mil, o equipamento é o 27.º aberto pelo município. De acordo com o prefeito João Campos, foi realizado um estudo prévio para identificar o local da cidade com menor número de equipamentos esportivos e com a maior distância para algum lugar que os tivesse.



Crédito: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife



"Por isso escolhemos Dois Unidos, uma área que tinha o tempo médio de deslocamento de mais de 18 minutos para algum equipamento", ressaltou o chefe do executivo.

Revitalização

Além da entrega de uma nova Academia Recife, houve revitalização na área, dentro do programa "Tá Aprumado". Intervenções urbanas, a exemplo de melhorias na quadra e no campinho - inclusive com recuperação da mureta, arquibancada, alambrado e instalação de novos refletores.

Bancos e jardineiras com plantas ornamentais, painéis coloridos assinados pelos artistas Luciano Ferreira e Almir Pedro, também integram as obras de recuperação do espaço e da Academia Recife - que homenageia Kauê José Santana, filho de Quariterê Vital de Andrade e Renata Kelly Santana, moradores da comunidade.



Kauê foi diagnosticado nos primeiros meses de vida com Amiotrofia Muscular Espinhal (AME), e morreu aos quatro anos de idade. O fato mobilizou a comunidade para arrecadação de recursos para o tratamento da doença.

Colorindo o Recife

O local também ganhou um painel de arte urbana por meio do Programa Colorindo o Recife - desenvolvido pelo artista Mega Art.



Na arte, uma homenagem ao futebol e à memória esportiva do primeiro clube de futebol de Dois Unidos - que já não existe mais.



Elementos do futebol como bola e chuteira compõem a arte, que traz referência ao ano de 1988, ocasião em que o bairro foi oficialmente reconhecido com tal.

Agendamento para a nova academia

Operacionalizado pela Secretaria de Esportes, a nova Academia Recife, em Dois Unidos, funciona de segunda a sexta-feira das 5h30 às 9h30, e das 17h às 21h. Já aos sábados o horário é das 6h às 10h.



O agendamento das atividades para qualquer das academias do Recife - que deve conter nome, data de nascimento e telefone para contato - deve ser feito diretamente no portal de serviços Conecta Recife - por meio deste link. Além da prática de exercício físicos, as unidades da academia têm acompanhamento nutricional gratuito para os participantes.



Crédito: Hélia Scheppa/Prefeitura do Recife

E para o público 60+, o programa oferece sessões de fortalecimento muscular e equilíbrio. O intuito é oferecer melhoria da saúde e qualidade de vida aos idosos.

As turmas das academias são formadas por pelo menos 32 alunos. As aulas têm duração de 40 minutos e por turno são realizados dez acompanhamentos nutrcionais.



Além de Dois Unidos, há Academia Recife nos seguintes bairros do Recife:



Água Fria; Avenida Boa Viagem; Barro; Bidu Krause; Bola na Rede (Guabiraba); Casa Amarela; Coque; Engenho do Meio; Guabiraba; Ibura; Ipsep; Jardim São Paulo; Lagoa do Araçá; Mustardinha; Parque da Jaqueira; Parque do Caiara; Parque Macaxeira; Parque Santana; Parque Santos Dumont; Praça do Hipódromo; San Martin; Santo Amaro; Torre; UR-7 Várzea e Várzea.

