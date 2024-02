A- A+

Educação Acadêmicos reagem a troca de gestores no MEC em meio a falhas no Sisu: 'Sentimento de tristeza" Manifesto assinado por coordenadores de áreas da Capes defendeu o trabalho de Mercedes Bustamante

Membros da comunidade acadêmica reagiram à saída de Mercedes Bustamante da presidência da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Um manifesto assinado por quase cem pesquisadores, a maior parte de coordenadores de áreas da Capes, afirmou que as ações da gestora “repercutirão ao longo dos tempos”.

“Somos gratos e gratas por suas inúmeras ações que buscaram atender - e atenderam - muitos dos anseios de toda a comunidade científica, entre os quais destacamos o forte empenho em restaurar a dignidade do jovem pesquisador quando do reajuste das bolsas, estas esquecidas por cerca de 10 anos; a valorização e o reconhecimento do exaustivo e infindável trabalho dos servidores da Capes; e tantas outras trincheiras abertas em favor de mais inclusão, acessibilidade, equidade, impacto social e respeito às diversidades regionais”, escreveram.

Além disso, o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, o Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais dos Programas Pibid e Residência Pedagógica e o Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior emitiram notas elogiando a gestora pelo seu período à frente do órgão.

“Foi com sentimento de tristeza que recebemos a notícia da saída da Professora Mercedes Bustamante da presidência da Capes. Durante seu tempo à frente desta importante agência, a Professora Bustamante demonstrou um compromisso inabalável com a excelência acadêmica, com a ética e com o diálogo aberto e franco com toda a comunidade científica”, registrou o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa.

As trocas ocorrem no momento em que o Ministério da Educação (MEC) está sob críticas de movimentos estudantis por conta de falhas no Sisu. A pasta admitiu nesta sexta-feira que na manhã do dia 30 de janeiro houve uma divulgação indevida de resultados provisórios, que ainda não estavam homologados. De acordo com o MEC, os dados ficaram disponíveis por 25 minutos. A ocorrência está sendo investigada. A União Nacional dos Estudantes (UNE) classificou a situação como "um grande absurdo" e informou que vai lançar uma plataforma para os candidatos denunciarem.

No entanto, as mudanças não estão relacionadas com os problemas no Sisu, segundo o ministro Camilo Santanta. A sucessora de Bustamante é Denise Pires de Carvalho, ex-reitora da UFRJ que comandava a Secretaria de Educação Superior (Sesu) do MEC. No lugar dela, será promovido o sociólogo Alexandre Brasil, atual diretor de Políticas e Programas de Educação Superior da Sesu.

— Isso faz parte da gestão, fazer mudanças para aperfeiçoar. Deixei na Sesu uma pessoa que já estava com a Denise na secretaria para ter uma integração maior nesses dois órgãos. Isso vai facilitar para que os processos andem mais rapidamente. Agradeci muito a contribuição da professora Mercedes e não tenho dúvida de que a professora Denise dará continuidade e irá integrar melhor as ações da Capes com o Ministério da Educação — afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, à CBN.

Em suas manifestações, o Conselho Nacional de Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa e o Fórum Nacional de Coordenadores Institucionais dos Programas Pibid e Residência Pedagógica ainda desejaram sucesso à Denise neste novo momento.

“Em tempo, gostaríamos de estender nossos cumprimentos à profa. Denise Carvalho que estará à frente da Capes, a partir de agora, desejando sucesso na nova missão, colocando-nos à disposição para continuarmos pensando uma formação docente de qualidade para nossa educação básica, materializando efetivamente a volta da democracia à educação brasileira. Conte conosco, professora Denise!”, escreveu o fórum.

