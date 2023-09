Açafrão no lugar do Omeprazol? Estudo mostra as fortes propriedades do tempero para má-digestão

A- A+

O açafrão-da-terra, cúrcuma, gengibre amarelo ou açafrão-da-índia é uma espécie de raiz provinda da Índia muito utilizada no tempero de pratos, como o curry. Ele contém um composto naturalmente ativo chamado curcumina que, além de dar o tom amarelo ao alimento, é uma solução rápida e natural para indigestão, segundo uma nova pesquisa publicada na revista científica BMJ.

Conhecido por suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, o açafrão é utilizado como remédio pela população do Sudeste Asiático. Por isso, pesquisadores da Universidade Chulalongkorn, na Tailândia, testaram as habilidades medicinais do composto presente nele em 206 pacientes, com idades entre 18 e 70 anos, todos sofrendo de dores de dispepsia (dores no estômago) recorrentes.

Um terço dos participantes recebeu duas cápsulas grandes de açafrão quatro vezes ao dia, um terço recebeu Omeprazol, um medicamento para indigestão, enquanto o terço final recebeu ambos. Então, passados 56 dias, a equipe de estudiosos descobriu que as reduções na gravidade dos sintomas e na dor em todos os grupos foi semelhante.

“A dispepsia é um distúrbio comum e os pacientes geralmente tentam modificações comportamentais e na dieta, além de medicamentos vendidos sem receita médica, antes de consultar um médico. Neste ensaio, a curcumina oral foi considerada segura e bem tolerada”, escreveu a equipe.

Como inserir o açafrão na alimentação?

De acordo com especialistas, o açafrão funciona como tempero, chá e corante natural. Ele pode ser incluído no preparo de carnes, frangos, molhos, sopas, pães, ovos, tapiocas e feijão. Além disso, também pode ser misturado a sucos. Sua fama vem principalmente pelo seu uso como um dos ingredientes principais do curry, prato típico indiano.

A única contraindicação é para mulheres grávidas, lactantes e crianças com menos de quatro anos.

