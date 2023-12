A- A+

Férias Acampamentos educativos: opção para as férias de Verão Além de uma programação recreativa, as atividades possibilitam a promoção do desenvolvimento interpessoal, autoestima, confiança e responsabilidade entre crianças e adolescentes

As férias escolares se aproximam e com elas a dúvida de muitas famílias: o que fazer com as crianças e adolescentes neste período? Afinal, é um momento de descanso para elas, mas de trabalho redobrado para pais ou responsáveis, que enfrentam o desafio de encontrar a melhor programação para os filhos, colocando na balança o custo/benefício. Uma opção para esta época são os acampamentos educativos, onde crianças e adolescentes participam de atividades recreativas.



“Por meio dos jogos, dinâmicas, brincadeiras, trilhas, oficinas e outras atividades, conseguimos desenvolver nas crianças e adolescentes autoestima, independência, confiança, responsabilidade e muitos outros constructos ao longo de cada temporada. Por meio dessas brincadeiras, formamos, educamos e criamos laços fraternos”, ressalta Rose Jarocki, idealizadora e coordenadora geral da Cia do Lazer, empresa que há 35 anos atua no mercado de eventos de recreação, entretenimento e lazer.

Em um espaço de sete hectares, localizado em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, a empresa promove acampamentos educativos integrando crianças (a partir dos 6 anos de idade), adolescentes e adultos, onde são desenvolvidas atividades recreativas, com toda a segurança necessária e acolhimento para o público alvo e seus responsáveis. Para incentivar a interação entre os participantes, durante os acampamentos, o público fica desconectado do mundo virtual.

Temporada – A temporada de Verão 2024, que tem início em janeiro, será dividida em quatro períodos. O primeiro ocorre entre os dias 8 e 12 de janeiro e é voltado para crianças entre 7 e 14 anos. O segundo, que contempla a mesma faixa etária, ocorre entre os dias 17 e 21 de julho. Já o “Encontro das Tribos”, direcionado para um público mais amplo, que contempla crianças e adolescentes entre 6 e 17 anos, será realizado nos dias 23, 24 e 25 de janeiro. O último período ocorre nos dias 27 e 28 de janeiro e é focado em jovens maiores de 18 anos. Ao todo, são 160 vagas para os dois primeiros períodos (80 em cada); 30 vagas para o “Encontro das Tribos” e; outras 30 para o período voltado para jovens maiores de 18 anos. O valor do investimento varia entre R$1.100 e R$1.800 e inclui a estadia, atividades monitoradas, além de seis refeições diárias. As reservas podem ser feitas por meio do site: www.companhiadolazer.com.br ou pelos telefones: (81) 99127.9530 e (81) 99242.7435.

Para garantir a segurança dos acampados e a tranquilidade dos responsáveis, a Cia do Lazer investe em uma equipe multidisciplinar qualificada. O acampamento é monitorado 24 horas por dia. São quase 90 profissionais, entre educadores físicos, pedagogos, psicólogos, além das equipes de cozinha e manutenção que atuam direta e indiretamente na vigilância e desenvolvimento das crianças e adolescentes. “Existe um conjunto de processos que são seguidos, o que garante o bem físico e psicológico de todos. Nossa estrutura foi desenhada para este propósito. Toda nossa equipe é treinada e capacitada para atuar com este tipo de trabalho. As atividades têm como foco a criança, estimulando que ela consiga vencer seus desafios ao longo da temporada”, explica Jarocki, que além de atuar na gestão da Cia do Lazer é graduada em educação física e pedagogia.

Ao longo dos 35 anos, mais de 10 mil crianças e adolescentes já passaram pelo acampamento da Cia do Lazer e a taxa de regresso em temporadas seguintes é de 70%. “Eu sempre digo que o desapego é sobretudo um ato de amor. Permitir que o filho ou filha participe de uma experiência exitosa como esta é fundamental para o crescimento da criança e de toda a família. Este é um processo de transformação e crescimento e é importante que a família também esteja pronta para dar este passo. Pode ser uma grande oportunidade de ajudar a criança ou adolescente a desenvolver autoconfiança, independência, responsabilidade e sobretudo ser protagonista de suas escolhas”, salienta Rose.

