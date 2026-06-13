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Mundo Ação conjunta dos EUA e Venezuela mata Niño Guerrero, chefe do Tren de Aragua, diz Trump Presidente dos EUA afirma que operação coordenada com autoridades venezuelanas eliminou Héctor Guerrero Flores, líder da organizaçaão criminosa que atua em diversos países da América Latina.

Uma ação conjunta realizada pelos Estados Unidos e Venezuela terminou com a morte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero" e apontado como líder da organização criminosa venezuelana Tren de Aragua, conforme comunicaram os governos de ambos os países na sexta-feira, 12.

"Esta ação foi coordenada de perto com nossos amigos na Venezuela, com quem estamos trabalhando muito bem", afirmou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na rede social Truth, sugerindo que a operação teria ocorrido em território venezuelano.

Além disso, Trump publicou um vídeo que, segundo ele, mostra o momento do ataque.

Em seguida, o governo venezuelano confirmou em nota oficial, sua participação no ataque, conduzido no estado de Bolívar, e declarou que Guerrero foi "neutralizado" em meio a confrontos com membros de grupos criminosos.

No post da Truth, Trump ainda criticou o ex-presidente Joe Biden No texto, Trump diz que Biden abriu a fronteira sul para milhões de criminosos ilegais. "Antes de eu retornar ao cargo, ele [Biden] permitiu que este exército estrangeiro estuprasse, mutilasse e assassinasse cidadãos americanos com total impunidade", afirmou.

Agradecimento

O General do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, Francis L. Donovan, agradeceu às forças de segurança venezuelanas pelo o apoio à operação conjunta que executou 'Niño Guerrero'.

Em postagem no X da conta do Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom na sigla em inglês), Donovan considerou a operação conjunta contra um complexo do Tren de Aragua como bem-sucedida

"Niño Guerrero era um fugitivo procurado, acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA de ordenar, dirigir e facilitar atos de terrorismo e violência nos Estados Unidos", disse.

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