Operação Divisa Integrada PE/PB Ação policial conjunta entre a Paraíba e Pernambuco prende 35 pessoas As prisões foram feitas nesse de fim de semana

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e a Secretaria de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba prenderam, em uma ação integrada, 35 pessoas. Batizada de Operação Divisa Integrada PE/PB, a integração tem como intuito combater a criminalidade na região entre os estados. As prisões foram feitas em três dias, da sexta passada (24) ao domingo (26).

Foram realizadas 21 prisões em flagrante; 14 mandados de prisão cumpridos; totalizando 35 prisões; 29 mandados de busca e apreensão; 6 Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs), além de 16 celulares apreendidos. Nove armas de fogo e duas armas brancas foram retiradas de circulação. Nos três dias de operação, 7,3 kg de entorpecentes foram apreendidos nos dois Estados.

Com a participação de policiais militares e de policiais penais da Secretaria de Administração Penitenciária e de Ressocialização do Governo de Pernambuco, também houve vistoria no presídio de Limoeiro. Durante a revista, foram encontrados entre os presos 7 celulares, 2 baterias, 12 carregadores, 8 facas industriais, 15 big de maconha e 151 big de cocaína.

“A parceria com a Secretaria de Segurança Pública da Paraíba foi fundamental. Desde as primeiras reuniões eles acreditaram e confiaram na integração. A partir da troca de informações e na execução de operações ostensivas, atingimos esse resultado. Essa atuação junta, essa união veio para ficar”, afirmou a secretária Executiva da SDS-PE, Dominique de Castro Oliveira.



O secretário de Estado da Segurança e da Defesa Social da Paraíba, Jean Nunes, ressaltou a união das Forças de Segurança não apenas dentro do estado. “Também estamos alinhados e integrados com os estados vizinhos. Tirar armas e drogas de circulação de nossas divisas foi uma das principais missões dessa operação”, completou o secretário paraibano.

Pernambuco já realizou uma ação semelhante na divisa com a Bahia, nos dias 17, 18 e 19 de maio, e deve repetir com Alagoas.

