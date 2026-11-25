Ação contra a violência à mulher ocupa semáforo da Avenida Agamenon Magalhães, no Recife
Mobilização do Instituto Banco Vermelho e da Uninassau ocorreu nesta quarta-feira (25), Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres
Uma mobilização contra a violência de gênero ocupou um semáforo da Avenida Agamenon Magalhães, no Recife, na manhã desta quarta-feira (25). A ação foi realizada pelo Instituto Banco Vermelho (IBV), em parceria com a Uninassau, em frente ao Clube Português.
A iniciativa ocorreu em alusão ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado neste 25 de novembro, levando mensagens de conscientização a motoristas e pedestres sobre a prevenção da violência contra as mulheres e do feminicídio.
A operação também integra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, período de ações realizado anualmente entre 20 de novembro e 10 de dezembro.
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Durante a atividade, promotoras vestindo camisas da campanha ocuparam o espaço com uma faixa e mensagens de alerta. A proposta foi chamar a atenção para a participação da sociedade no enfrentamento à violência de gênero.
Atuação nacional
Fundado em 25 de novembro de 2023, o Instituto Banco Vermelho atua na prevenção da violência contra as mulheres por meio de ações educativas e de conscientização.
A organização informa que já instalou mais de 200 bancos vermelhos gigantes em diferentes regiões do país, além de outros equipamentos utilizados para divulgar mensagens de enfrentamento ao feminicídio.
O instituto também desenvolve projetos em escolas, atividades em empresas e iniciativas voltadas à conscientização dos homens sobre a prevenção da violência doméstica. A entidade mantém um Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério das Mulheres e teve suas iniciativas reconhecidas pela Lei Federal nº 14.942, sancionada em julho de 2024.