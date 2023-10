A- A+

SAÚDE Ação da OAB Jaboatão dos Guararapes fornece informações jurídicas às mulheres com câncer Evento acontece no Shopping Guararapes, na Região Metropolitana do Recife

Nesta quinta (19) e sexta-feira (20), o Shopping Guararapes se torna ponto de encontro de uma ação solidária das 9h às 22h. Advogadas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Jaboatão dos Guararapes promovem evento de apoio jurídico e esclarecimento dos direitos das pessoas com câncer, com destaque nos direitos das mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o câncer de mama.

No mês do Outubro Rosa, que destaca a conscientização sobre a prevenção e detecção precoce do câncer de mama, as advogadas especializadas em Direito Médico e da Saúde oferecerão orientação jurídica de forma gratuita.

Elas estarão à disposição para responder perguntas e fornecer informações sobre os direitos das pessoas com câncer, com ênfase nos aspectos relacionados aos planos de saúde e ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Veja também

SUSTENTABILIDADE Seminário debate Recife diante das mudanças climáticas; confira