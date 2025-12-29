A- A+

RIO DE JANEIRO Ação da polícia mira quadrilha que furtava celulares e substituía aparelhos por sacos de areia Investigação da polícia começou após uma empresa comunicar o furto de 15 aparelhos

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira, uma operação contra um esquema de furto de celulares de alto valor. A quadrilha comprava os aparelhos pela internet e aplicava um golpe no qual substituía os telefones por sacos de areia. Agentes da Polícia Civil, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio, e no município de Itaguaí.

De acordo com a polícia, o golpe funcionava de forma elaborada. Os criminosos realizavam as compras utilizando contas cadastradas em nome de terceiros e, no momento da entrega, trocavam os aparelhos por sacos de areia. Em seguida, cancelavam a compra e solicitavam o reembolso do valor do celular. Quando a encomenda retornava ao centro de distribuição, os funcionários descobriam que o aparelho havia sido retirado e substituído.

A investigação da polícia começou após uma empresa comunicar o furto de 15 aparelhos celulares adquiridos por meio de uma plataforma digital. Depois de trabalho de inteligência, os agentes identificaram os responsáveis pelo golpe.

A identificação foi possível porque, apesar do uso de cadastros de terceiros, os pagamentos via Pix e os valores restituídos após o cancelamento das compras eram direcionados a contas bancárias vinculadas aos investigados. Durante a apuração, os policiais conseguiram localizar e apreender dois dos aparelhos furtados.

Segundo a Polícia Civil, a operação foi batizada de “Sandman” em referência à principal estratégia utilizada no golpe, em alusão ao personagem Homem-Areia, símbolo clássico da transformação e do engano. A polícia informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos e mensurar o prejuízo causado pelo esquema criminoso.

Veja também