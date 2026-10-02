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Saúde Ação de Outubro Rosa oferece triagem para prevenção do câncer de mama no Recife Atendimento será realizado no dia 3 de outubro para mães de crianças e adolescentes atendidos pelo Movimento Pró-Criança

Mais de 50 mães de crianças e adolescentes atendidos pelo Movimento Pró-Criança devem participar de uma ação de triagem para prevenção do câncer de mama, no Recife, no dia 3 de outubro. A iniciativa ocorre das 8h às 14h, na Unidade Coelhos da instituição, na Boa Vista, e faz parte da programação do Outubro Rosa.

A ação é realizada pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional Pernambuco, e pela Clínica Lucilo Ávila, em parceria com o Movimento Pró-Criança. O atendimento será exclusivo para mães dos beneficiários da instituição.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso das mulheres ao cuidado preventivo e reforçar a atenção à saúde das mamas. Segundo o Movimento Pró-Criança, a ação também busca incluir as famílias no atendimento oferecido pela instituição.

“Uma das nossas preocupações é olhar para as famílias de forma integral. As mães estão diretamente ligadas à trajetória das crianças e adolescentes que atendemos e, por isso, promover uma ação de cuidado e prevenção voltada para elas é também uma forma de fortalecer essas famílias”, destaca o Padre Damião Silva, Presidente da instituição.

Fundado em 1993 pela Arquidiocese de Olinda e Recife, o Movimento Pró-Criança atua nas áreas de educação complementar, cultura, esporte, qualificação profissional e apoio psicossocial. De acordo com a instituição, mais de 57 mil crianças, adolescentes, jovens e familiares foram beneficiados ao longo de sua trajetória.

Serviço

Outubro Rosa – Triagem para prevenção do câncer de mama

Data: 3 de outubro

Horário: das 8h às 14h

Local: Movimento Pró-Criança, Unidade Coelhos

Endereço: Rua dos Coelhos, 317, Boa Vista, Recife

Público: mães dos beneficiários do Movimento Pró-Criança

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