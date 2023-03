A- A+

8 de março Ação distribui flores e panfletos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no Recife Iniciativa foi realizada na Praça do Derby

O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, 8 de março, iniciou com uma ação especial promovida pelo Grupo Mulheres do Brasil na capital pernambucana. Em parceria com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o grupo distribuiu flores e panfletos de combate à violência contra as mulheres na Praça do Derby, área central do Recife.

A ação faz parte da campanha “Celebre a Mulher Arretada que Você É”, organizada pelo Comitê de Combate à Violência contra a Mulher.

Durante a iniciativa, integrantes do grupo e policiais militares entregaram as rosas e os cartazes a mulheres que transitavam pelo local.

“Hoje, a gente está aqui para mostrar às mulheres que ela é uma mulher arretada, que ela pode fazer, que ela pode acontecer, basta ela querer. Então, a gente está dando esse gesto de uma flor e um panfleto falando ‘mulher, você é arretada, confie em você que você vai conseguir chegar onde você quiser”, destacou Camila Barbalho, líder do Grupo Mulheres do Brasil Recife.

Quem também faz parte do grupo é a policial militar reformada Gorete Marques, primeira mulher a atuar na Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da PMPE.

“Eu fui convidada para participar deste projeto das pioneiras, que são pioneiras da saúde, da Polícia Militar, da Polícia Civil. É um trabalho com muito amor, muita dedicação”, comentou.

A pensionista Maria das Neves, que completa 80 anos nesta quarta, foi surpreendida pela ação, comemorando duplamente a data.

“É muito especial fazer aniversário no Dia da Mulher. Eu achei maravilhoso isso aqui, estou feliz em receber essa rosa. Foi maravilhoso”, contou.

