A- A+

Educação Ação Educativa promove a Conferência Livre de Educação, neste sábado (30) A iniciativa integra a Semana de Ação Mundial (SAM) e busca ampliar o debate público sobre a elaboração do novo Plano Estadual de Educação de Pernambuco

A Ação Educativa promove, neste sábado (30), a Conferência Livre de Educação: Juventude, gênero e raça no Plano Estadual de Educação de Pernambuco. O encontro acontece das 9h às 19h30, na Rua Amaro Gomes Poroca, 267, no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

A iniciativa integra a Semana de Ação Mundial (SAM) e busca ampliar o debate público sobre a elaboração do novo Plano Estadual de Educação de Pernambuco, reunindo jovens, coletivos sociais, movimentos culturais e organizações comunitárias para discutir a construção de políticas educacionais voltadas à redução das desigualdades e ao fortalecimento da participação social.

De acordo com a organização, atividade ocorre em um momento estratégico para a educação brasileira. Após a aprovação do novo Plano Nacional de Educação (PNE) no Senado Federal, estados e municípios deverão construir seus próprios planos decenais por meio de legislações específicas.

Nesse contexto, a conferência pretende incentivar a participação social na formulação das metas e estratégias que irão orientar as políticas educacionais nos próximos dez anos.

Conferência

Segundo a Ação Educativa, o objetivo é fortalecer a participação juvenil na construção de políticas educacionais pautadas no enfrentamento das desigualdades e das violências, além de realizar um diagnóstico participativo com foco nas questões de gênero, raça e sexualidade.

As contribuições produzidas durante o encontro deverão subsidiar a elaboração do novo Plano Estadual de Educação de Pernambuco.

A programação reunirá, principalmente, jovens do ensino médio, cursinhos populares, coletivos juvenis e organizações ligadas às áreas de educação, cultura, direitos humanos, gênero, raça e participação social.

A proposta também contempla juventudes de territórios urbanos, rurais e quilombolas de Pernambuco, além de representantes de movimentos culturais, grupos de maracatu, quadrilhas juninas, coletivos LGBTQIAPN+, organizações feministas, movimentos populares e iniciativas voltadas à juventude negra e às pessoas com deficiência.

Educação

De acordo com a Ação Educativa, a conferência integra a campanha “Fique de Olho: Gênero nos Planos Já”, realizada por meio do projeto Gênero e Educação e da iniciativa De Olho nos Planos, com apoio do Fundo Malala. A campanha busca fortalecer políticas educacionais voltadas à promoção da igualdade de gênero, raça e sexualidade, além de estimular a gestão democrática e a participação popular, especialmente das juventudes.

A metodologia da atividade será baseada na educação popular feminista e antirracista, priorizando o diálogo, a escuta coletiva e o reconhecimento de diferentes saberes. Entre os materiais utilizados estarão publicações das coleções “De Olho nos Planos” e “Indicadores da Qualidade da Educação”, voltadas à construção participativa e ao monitoramento de políticas educacionais.

A programação prevê recepção e café às 9h, seguidos de uma chegança/mística às 9h30. Às 10h haverá uma roda de conversa sobre planos de educação e participação social.

Após o almoço, às 14h, os participantes irão debater em grupos utilizando a metodologia dos Indicadores da Qualidade da Educação.

A plenária final, marcada para as 16h30, irá reunir os principais desafios e demandas para a educação em Pernambuco. O encerramento contará com uma atividade cultural às 18h e término previsto para as 19h.

Veja também